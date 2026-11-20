Phát biểu trong buổi khai giảng, TS. Kim Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II cho biết, trong năm học 2026–2027, trường có 856 tân sinh viên, tăng 262 sinh viên, tương đương hơn 44% so với năm 2025 và đạt 100,7% chỉ tiêu đăng ký. Đặc biệt, tân sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện tăng 105,06%; ngành Quan hệ công chúng tăng 32,9%. Quy mô sinh viên nhà trường hiện nay khoảng 2.200 sinh viên, đào tạo 7 ngành.

TS Kim Ngọc Anh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II

Trong bối cảnh hiện nay, trường cũng đặt ra yêu cầu đào tạo người làm báo chí – truyền thông giỏi nghề, có đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh và khả năng làm chủ công nghệ. Trong thời đại AI, người học cần giữ tư duy độc lập, khả năng sáng tạo và trách nhiệm đối với sản phẩm do mình thực hiện.

Dịp này, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao Bằng khen cho Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II nhân dấu mốc 20 năm hình thành trường Cao đẳng.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tặng Bằng khen cho Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh tinh thần đổi mới theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó đề cập những thay đổi về địa giới hành chính, không gian phát triển của TP.HCM, khu vực Nam Bộ và cả nước. Từ đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác tuyên truyền, truyền thông trong giai đoạn mới. Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, chủ động cập nhật thông tin, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, kịp thời thích ứng với bối cảnh và yêu cầu thực tiễn.

"Công tác giảng dạy, học tập trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, góp sức cùng xã hội, cấp uỷ, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế-xã hội, để thực hiện tốt hơn trong công tác truyền thông nói chung và nói riêng trong từng tổ chức kinh tế, xã hội, từng ngành các cấp", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi lễ sáng 20/11

Đặc biệt, đề cập Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định đây là định hướng quan trọng, thể hiện sự quan tâm và yêu cầu ngày càng cao của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục. Nghị quyết đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm như đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản lý và tổ chức dạy học; hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo… Đây cũng là những định hướng mà Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II cần cụ thể hóa trong chiến lược phát triển, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành phát thanh, truyền hình và truyền thông trong kỷ nguyên số.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, cập nhật những xu hướng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường học tập đoàn kết, khuyến khích tinh thần làm việc nhóm, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người học, cũng như tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để phục vụ tối đa cho công tác giảng dạy và học tập.

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