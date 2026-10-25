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VOV tái hiện Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập bằng thực tế ảo tại Khánh Hòa

Chủ Nhật, 09:09, 25/10/2026
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VOV.VN - Bằng công nghệ thực tế ảo, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã tái hiện thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, giúp người dân trải nghiệm lịch sử trực quan, sinh động. Đây là một trong những đặc sắc tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

 

Ngày 24/10, trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, diễn ra tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, Báo Điện tử VTC News, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa khai mạc chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

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Hoạt động thu hút rất đông người dân, du khách tham gia.

Sử dụng kính thực tế ảo, người tham gia được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945, chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hình ảnh, phim tư liệu, bản ghi âm cùng sự phối hợp của các chuyên gia lịch sử giúp tái hiện khung cảnh quảng trường, tiếng hô vang và những tràng vỗ tay của đồng bào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá chương trình là điểm nhấn của Ngày hội Công nghệ số, đồng thời góp phần đổi mới cách giáo dục truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

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Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Báo Điện tử VTC NEWS (Đài Tiếng nói Việt Nam) thực hiện nghi thức khai mạc.

Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết: “Người dân và du khách có dịp được trải nghiệm thực tế ảo, hòa vào không khí ngày 2/9/1945. Đây là sản phẩm để kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Nhờ công nghệ mà chúng ta được sống lại trong khoảnh khắc vào thời điểm ấy. Đây là hoạt động rất ý nghĩa trong Ngày hội chuyển đổi số”.

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Du khách người nước ngoài hào hứng khi trải nghiệm thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Chương trình đã được đông đảo người dân và du khách nước ngoài hào hứng trải nghiệm. Trải nghiệm chương trình, chị Nguyễn Thị Yến Phi, ở phường Nha Trang, cho biết hình ảnh và âm thanh chân thực tạo cảm giác như đang có mặt tại Quảng trường Ba Đình năm 1945. Chị đưa con trai đến trải nghiệm để giúp con hiểu hơn về lịch sử, nuôi dưỡng lòng yêu nước và có thêm động lực phấn đấu.

“Rất ý nghĩa để tinh thần yêu nước của mình được tăng cao, để mình không quên đi nguồn cội của mình. Cảm thấy có động lực hơn trong cuộc sống. Đưa con trai đi để con phấn đấu nhiều hơn, đi để con trai cảm nhận được không khí hào hùng của ngày độc lập như thế nào và để cho con có trải nghiệm”, bà Nguyễn Thị Yến Phi chia sẻ.

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"Trở về thời khắc thiêng liêng" là hoạt động rất có ý nghĩa tại Ngày hội chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 có chủ đề “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương” diễn ra từ ngày 24-26/10.

Tại ngày hội, nhiều giải pháp công nghệ được giới thiệu, hướng đến giải quyết những nhu cầu thiết thực trong đời sống, sản xuất và hoạt động quản lý nhà nước.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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