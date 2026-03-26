VOV tăng tốc chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” sẽ diễn ra từ ngày 11-13/4/2026, do VOV phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Liên hoan là dịp tôn vinh các tác phẩm phát thanh tiêu biểu, đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí.

Sự kiện năm nay quy tụ đông đảo các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trên toàn quốc, gồm các đơn vị thuộc VOV, các đài địa phương, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân cùng nhiều đơn vị sản xuất nội dung âm thanh trên nền tảng số. Các tác phẩm tham dự Liên hoan thuộc nhiều thể loại đặc trưng của báo chí phát thanh như: chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Đặc biệt, kỳ Liên hoan này lần đầu tiên, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa vào dự thi chính thức thể loại Podcast – loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh mẽ trên môi trường số; tổ chức Hội thảo quốc tế và Lễ Khai mạc với Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” diễn ra tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và hàng chục ngàn khán giả.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tổ chức, chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Để rà soát, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho sự kiện, ngày 26/3, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc VOV - Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác chuẩn bị. Nhấn mạnh thời gian không còn nhiều, Trưởng Ban Tổ chức yêu cầu tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng từng khâu, từ hậu cần đến chấm giải, bảo đảm Liên hoan diễn ra chuyên nghiệp, hiệu quả. Đồng thời, cần tăng cường truyền thông, quảng bá nhằm khẳng định vai trò, vị thế của Đài Tiếng nói Việt Nam, cũng như lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh năng động, giàu khát vọng phát triển.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, Liên hoan lần này sẽ tạo dấu ấn mới cho lĩnh vực phát thanh, tiếp thêm động lực để đội ngũ những người làm báo đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.