VOV tăng tốc chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Thứ Năm, 17:38, 26/03/2026
VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 11-13/4/2026. Sự kiện được kỳ vọng tạo dấu ấn mới cho phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số, khi lần đầu tiên đưa Podcast vào hệ thống dự thi chính thức.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” sẽ diễn ra từ ngày 11-13/4/2026, do VOV phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Liên hoan là dịp tôn vinh các tác phẩm phát thanh tiêu biểu, đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí.

Sự kiện năm nay quy tụ đông đảo các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trên toàn quốc, gồm các đơn vị thuộc VOV, các đài địa phương, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân cùng nhiều đơn vị sản xuất nội dung âm thanh trên nền tảng số. Các tác phẩm tham dự Liên hoan thuộc nhiều thể loại đặc trưng của báo chí phát thanh như: chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Đặc biệt, kỳ Liên hoan này lần đầu tiên, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa vào dự thi chính thức thể loại Podcast – loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh mẽ trên môi trường số; tổ chức Hội thảo quốc tế và Lễ Khai mạc với Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” diễn ra tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và hàng chục ngàn khán giả.

vov tang toc chuan bi cho lien hoan phat thanh toan quoc lan thu xvii hinh anh 1
Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tổ chức, chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Để rà soát, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho sự kiện, ngày 26/3, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc VOV - Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác chuẩn bị. Nhấn mạnh thời gian không còn nhiều, Trưởng Ban Tổ chức yêu cầu tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng từng khâu, từ hậu cần đến chấm giải, bảo đảm Liên hoan diễn ra chuyên nghiệp, hiệu quả. Đồng thời, cần tăng cường truyền thông, quảng bá nhằm khẳng định vai trò, vị thế của Đài Tiếng nói Việt Nam, cũng như lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh năng động, giàu khát vọng phát triển.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, Liên hoan lần này sẽ tạo dấu ấn mới cho lĩnh vực phát thanh, tiếp thêm động lực để đội ngũ những người làm báo đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Chung Thủy/VOV.VN
Toàn cảnh trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI năm 2024
VOV.VN - Tối qua (13/7), tại Nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa) diễn ra lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XVI năm 2024.

Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024
VOV.VN - 20h tối nay (13/7), tại Nhà hát Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) diễn ra Lễ Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024.

Nhìn lại Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XVI
VOV.VN - Sau những ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề “Phát thanh Việt Nam đa dạng trong chuyển đổi số” do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã hoàn thành phần lớn nội dung đề ra. Tối nay, Lễ bế mạc sự kiện này sẽ diễn ra tại Nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

