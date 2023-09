VOV trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát thanh cho Tổng Giám đốc THACO

Dịp này, thừa ủy quyền của ông Đỗ Tiến Sỹ – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Phạm Tấn Tư - Giám đốc Cơ quan thường trú VOV khu vực miền Trung đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh” cho ông Phạm Văn Tài – Tổng Giám đốc THACO.

Đoàn đại biểu Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đến thăm và làm việc tại THACO

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Tài – Tổng Giám đốc THACO đã chia sẻ về hoạt động sản xuất kinh doanh của THACO và các TĐTV. Sau 26 năm phát triển, THACO trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành với 6 Tập đoàn thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề trọng yếu của đất nước. Năm 2023 là năm đầu tiên THACO bước vào giai đoạn phát triển mới là tập đoàn công nghiệp đa ngành, cũng là năm THACO kỷ niệm 20 năm đầu tư vào Chu Lai, tỉnh Quảng Nam (2003 -2023). Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, song THACO luôn trong tâm thế chủ động thay đổi, tiếp tục củng cố nội lực, tập trung nâng cấp quản trị và kiên trì nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tập đoàn luôn đề cao và kiên định thực hiện triết lý kinh doanh của mình là tạo ra giá trị thật, chú trọng đến trách nhiệm xã hội và có đóng góp cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực: giáo dục, y tế, an sinh - xã hội, an toàn giao thông.

Tổng Giám đốc THACO - ông Phạm Văn Tài chia sẻ về hoạt động SXKD của THACO & TĐTV

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Tấn Tư cho biết: Dù rất quen thuộc với văn hoá THACO nhưng ông rất bất ngờ và ấn tượng khi biết sự phát triển vượt bậc của THACO trong các lĩnh vực kinh doanh đa ngành. Đặc biệt, các hoạt động đầu tư và phát triển tại Chu Lai, Quảng Nam đã mang đến màu sắc tươi mới cho vùng đất cằn cỗi này. Ông tin rằng, với “Tinh thần tận tâm phục vụ”, THACO sẽ ngày càng phát triển bền vững. Qua đây, ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo THACO đã luôn quan tâm, hỗ trợ VOV ngay cả những lúc khó khăn nhất.

Ông Phạm Tấn Tư bày tỏ sự ấn tượng với sự phát triển vượt bậc của THACO

Nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh”, ông Phạm Văn Tài – Tổng Giám đốc THACO bày tỏ sự trân trọng với những hỗ trợ rất lớn của VOV trong quá trình phát triển của THACO. Nhiều năm qua, hai đơn vị đã hợp tác, đồng hành trong nhiều chương trình phát thanh, truyền hình hướng đến các hoạt động an sinh - xã hội – an toàn giao thông. THACO cũng vinh dự là nhà tài trợ chính trong chương trình “Vững tay lái trọn niềm vui” - một trong những chương trình kết nối cộng đồng những người lái xe, cung cấp kiến thức lái xe bổ ích và an toàn, thu hút đông đảo thính giả nghe đài. Ông Phạm Văn Tài nhấn mạnh: Đây không đơn thuần là sự hợp tác của doanh nghiệp với cơ quan báo chí, mà còn là sự hợp tác đặc biệt tạo ra các giá trị nhân văn cho xã hội. Ông hy vọng, trong tương lai, hai bên sẽ có các chương trình hợp tác cụ thể hơn nữa, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng.

Ông Phạm Tấn Tư trao tặng kỷ niệm chương và biểu trưng cho Tổng Giám đốc THACO

Được biết, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh” nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát thanh quốc gia. Trước đó, vào năm 2016, Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương cũng vinh dự đón nhận kỷ niệm chương ý nghĩa này.