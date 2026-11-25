Chiều nay (25/11), tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58, Quán Sứ, Hà Nội) diễn ra Hội nghị triển khai chương trình phối hợp với công tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Bộ Dân tộc và Tôn giáo giai đoạn 2026-2030.

Dự hội nghị có ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng lãnh đạo các đơn vị của 2 cơ quan.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Dân tộc và Tôn giáo ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030

Đưa chủ trương, chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Tại hội nghị, hai cơ quan thống nhất chương trình phối hợp với công tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Dân tộc và Tôn giáo giai đoạn 2026-2030. Theo đó, nội dung phối hợp sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành tựu đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền thực hiện Kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035; Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Hai cơ quan cùng phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng, phong tục tập quán và địa bàn vùng dân tộc thiểu số; tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam.

Tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; tuyên truyền về đề án "quảng bá hình ảnh cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, thống nhất trong đa dạng - nhân ái và sáng tạo"…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho rằng, giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác dân tộc, tôn giáo và hoạt động thông tin, tuyên truyền, cùng với thực hiện tốt các nội dung phối hợp.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho rằng, giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác dân tộc, tôn giáo và hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo mong muốn, hai cơ quan phải tham mưu xây dựng kế hoạch hằng năm với những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao, rõ chủ đề, nội dung, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Tăng cường và củng cố chất lượng các chuyên mục về chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; đại đoàn kết dân tộc; bảo tồn văn hóa và gương điển hình tiên tiến, nhất là nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, các giá trị tín ngưỡng tôn giáo tốt đẹp. Đẩy mạnh truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số, đổi mới truyền thông đa nền tảng: Tăng cường sản xuất video ngắn, podcast, infographic, phim tài liệu và khai thác hiệu quả các nền tảng số của VOV.

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống, kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi cơ quan, Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 sẽ được triển khai chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; góp phần đưa chính sách, thông tin đến với đồng bào, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đông đồng bào tín đồ tôn giáo ngày càng giàu đẹp, văn minh", Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nêu rõ.

Phát huy thế mạnh báo chí đa loại hình, đa ngôn ngữ của VOV

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo; chủ động đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết, trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, Đài đã sản xuất 3.360 chương trình tiếng Việt với 10.080 tin, bài phát trên VOV1, VOV2; 23.400 chương trình phát thanh bằng 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số, với hơn 70.000 tin, bài trên VOV4. Cùng với đó là hàng nghìn tin, bài trên trang web VOV4.VN, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN), Báo Điện tử VTC News và các nền tảng nội dung số của Đài.

VOV đã phát huy thế mạnh báo chí đa loại hình, đa nền tảng để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; phản ánh những chuyển biến trong đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các lĩnh vực sinh kế, giảm nghèo, giáo dục, y tế, tín dụng chính sách; đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc và những đóng góp của các tổ chức tôn giáo đối với phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị

Với lợi thế đa ngôn ngữ, trong đó có 13 thứ tiếng dân tộc và 12 thứ tiếng nước ngoài, VOV tạo điều kiện để đồng bào tiếp cận thông tin chính sách bằng tiếng dân tộc mình, góp phần khắc phục những hạn chế về ngôn ngữ, khả năng tiếp nhận thông tin và điều kiện tiếp cận công nghệ.

Thông qua mạng lưới phóng viên của 6 cơ quan thường trú trong nước, Đài bám sát địa bàn, kịp thời phản ánh kết quả, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đặc biệt, VOV chủ động cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, chức sắc và đồng bào có đạo được phản ánh trên các phương tiện truyền thông của Đài, góp phần tăng cường đối thoại, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và giữ vững ổn định tại cơ sở.

Đề cập định hướng phối hợp giai đoạn 2026-2030, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho rằng, trong bối cảnh Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo, nhiệm vụ này tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới.

Sự phổ biến của mạng xã hội xuyên biên giới, những thách thức an ninh phi truyền thống và các hoạt động lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "tự do tôn giáo", "quyền dân tộc tự quyết" để chống phá đặt ra yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.

Bên cạnh đó, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những khác biệt về ngôn ngữ, điều kiện kinh tế, hạ tầng, khả năng tiếp cận công nghệ cũng như khả năng sàng lọc, tiếp nhận thông tin.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, ưu tiên hàng đầu là hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về công tác dân tộc và tôn giáo. "Vì mặt trận này làm tốt và hiệu quả thì sẽ góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh con người và an ninh toàn diện", Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh.

Cùng với đó, hai cơ quan cần phối hợp tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; giải thích những chính sách mới, những thay đổi trong tổ chức thực hiện, làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người dân gắn với tình huống cụ thể ở từng địa phương.

Việc đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc cần được triển khai chủ động; đồng thời nhận diện sớm những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để có cơ chế cung cấp thông tin, phản hồi nhanh và truyền thông chủ động trên các nền tảng.

Một nội dung quan trọng khác là lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giới thiệu những mô hình tốt, điển hình tiên tiến và đóng góp của đồng bào các dân tộc, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác truyền thông cần có cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng; phát huy thế mạnh phát thanh tiếng dân tộc, truyền thông đa ngôn ngữ, báo chí số và thông tin đối ngoại. Báo chí không chỉ tuyên truyền những kết quả tích cực mà còn cần thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, phản ánh những bất cập từ thực tiễn.

Về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, ông Đỗ Tiến Sỹ cho rằng cần gắn bảo tồn văn hóa 54 dân tộc với phát triển du lịch và sinh kế, kinh tế địa phương. Ông đặt ra những vấn đề cần quan tâm như "làm thế nào để người dân thực sự được hưởng lợi từ di sản; làm thế nào để phát triển du lịch không làm mất đi tính nguyên gốc của văn hóa và làm thế nào để thế hệ trẻ tiếp tục gắn bó với tiếng nói, chữ viết, phong tục và di sản của dân tộc mình".

Lãnh đạo và các đại biểu hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Báo chí cần tạo điều kiện để đại diện các tôn giáo chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động; qua đó tăng cường sự hiểu biết giữa cộng đồng tôn giáo với xã hội, giữa người dân với cơ quan quản lý. Đồng thời, chủ động đấu tranh với những luận điệu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Tôi tin tưởng Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Dân tộc và Tôn giáo giai đoạn 2026-2030 sẽ được triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ sự tin tưởng.