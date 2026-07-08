VOV và Đài PT-TH Slovenia thúc đẩy hợp tác truyền thông trong kỷ nguyên số

Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo hai bên đã bày tỏ mong muốn hợp tác truyền thông với VOV, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, thúc đẩy các hoạt động giao lưu - kết nối văn hóa giữa hai quốc gia. Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng.

Đoàn công tác Đài TNVN chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Đài RTV Slovenia.

Lãnh đạo VOV tặng tranh của hoạ sĩ Trương Đình Dung cho bà Natalija Gorščak - Chủ tịch Hội đồng quản trị RTV Slovenia

Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Slovenia là một trong số các Đài phát thanh-truyền hình công có truyền thống lâu đời với gần 100 năm, là thành viên Hiệp hội phát thanh truyền hình châu Âu, đồng thời là tập đoàn truyền thông lớn nhất tại Slovenia. Đài hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, cung cấp các dịch vụ tin tức độc lập, khách quan và thúc đẩy văn hóa quốc gia.

Lãnh đạo VOV tặng tranh của hoạ sĩ Trương Đình Dung cho Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng.

Thay mặt lãnh đạo Đài phát thanh truyền hình Slovenia, bà Natalija Gorščak, Chủ tịch Hội đồng Quản trị RTV Slovenia, đã giới thiệu sơ lược về Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Slovenia. Hiện tại, Đài đang vận hành 7 kênh phát thanh gồm 3 kênh quốc gia, 2 kênh khu vực và 2 kênh dành cho cộng đồng dân tộc thiểu số, dịch vụ phát thanh quốc tế và phát thanh trực tuyến; 5 kênh truyền hình cùng cổng thông tin và nền tảng số khác, qua đó tạo thành một hệ sinh thái đa nền tảng lớn nhất ở Slovenia. Bà mong muốn chuyến thăm lần này của Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa hai Đài, đặc biệt trong các lĩnh vực thông tin về văn hóa, âm nhạc, du lịch…

Đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Phạm Mạnh Hùng, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và chia sẻ cởi mở của lãnh đạo Đài RTV Slovenia. Phó Tổng giám đốc đã giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam; khẳng định Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang có chiến lược đổi mới toàn diện cả nội dung, hình thức và cách thức quản trị để đáp ứng yêu cầu mới, phục vụ tốt hơn yêu cầu của công chúng hiện nay đặc biệt với đối tượng khán thính giả trẻ.

Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đang triển khai nhiều hoạt động đổi mới, ưu tiên phát triển trên các nền tảng số, qua đó khẳng định vai trò của cơ quan báo chí hang đầu của Việt Nam. Với mong muốn đó, Đài Tiếng nói Việt Nam hy vọng hai bên sẽ có thể tăng cường hợp tác thông tin, trao đổi bản quyền, góp phần để người dân hai nước hiểu biết hơn về nhau, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như văn hóa, du lịch… qua đó làm sống động thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Hai bên cùng trao đổi về những kinh nghiệm đổi mới trong lĩnh vực phát thanh để có thể thu hút công chúng hơn nữa, đặc biệt cho các sản phẩm podcast.

Theo Phó Tổng giám đốc Phạm Mạnh Hùng, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn quan tâm đến các nội dung phát triển khoa học công nghệ của Slovenia. Từ những kinh nghiệm và thực tiễn, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN mong muốn Đài RTV Slovenia có thể chia sẻ nhiều hơn về những bài học về quản trị hiện đại của Slovenia, đây cũng là thông tin tham khảo rất tốt với công chúng việt nam; đồng thời bày tỏ mong muốn thông qua những thông tin báo chí sẽ thúc đẩy mối quan hệ hai nước, hợp tác trên các lĩnh vực…

Chia sẻ tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng bày tỏ vui mừng trước tiềm năng hợp tác giữa hai Đài, cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ các hoạt động hợp tác của hai bên đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa – du lịch- âm nhạc. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ với Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, góp phần vào việc thúc đẩy công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với nước sở tại.

Lãnh đạo Đài RTV Slovenia mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa hai Đài, đặc biệt trong các lĩnh vực thông tin về văn hóa, âm nhạc, du lịch…

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác cũng đã có các buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị biên tập, tham quan cơ sở vật chất như trường quay, phòng thu của các đơn vị truyền hình và phát thanh của Slovenia. Trên tinh thần cởi mở, hai bên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nội dung số, báo chí lưu trữ, thảo luận về công tác lưu trữ hiện vật, tư liệu, tham quan cơ sở vật chất, trường quay, phòng thu,… Đặc biệt, lãnh đạo hai bên đã cùng nhau trao đổi về những đổi mới trong lĩnh vực phát thanh để có thể thu hút công chúng hơn nữa đặc biệt cho các sản phẩm podcast, phát triển nội dung theo từng nhóm công chúng, mở rộng phân phối trên các nền tảng số; thảo luận về việc xây dựng, tích hợp chiến lược các loại hình báo chí trong quy trình sản xuất…

Hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nội dung số, báo chí lưu trữ, thảo luận về công tác lưu trữ hiện vật, tư liệu.

Trước đó, trong buổi làm việc với Đoàn công tác, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đánh giá cao tinh thần chủ động của Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc mở rộng quan hệ hợp tác, kết nối với các đối tác khu vực Balkan. Đại sứ tin tưởng đây là hoạt động tiêu biểu cho chuỗi những chương tình kết nối hợp tác trong các lĩnh vực ở Slovenia trong tương lai. Đại sứ khẳng định cơ quan Đại diện Việt Nam tại Slovenia sẽ chủ động phối hợp và hỗ trợ các hoạt động hợp tác giữa Đài TNVN với các đối tác trong thời gian tới.

RTV Slovenia là đài phát thanh – truyền hình quốc gia của Slovenia, trực thuộc Chính phủ Slovenia, được thành lập năm 1928 (Radio Ljubljana – tiền thân của RTV). Đài có khoảng 2.200 nhân sự với kinh phí ngân sách 156 triệu euro trong đó 68% kinh phí hoạt động đến từ phí nghe radio và xem truyền hình thu từ các hộ gia đình; phần còn lại được cấp từ ngân sách và thu từ các hoạt động quảng cáo. RTV vận hành 7 kênh phát thanh gồm 3 kênh quốc gia, 2 kênh khu vực và 2 kênh dành cho cộng đồng dân tộc thiểu số, dịch vụ phát thanh quốc tế và phát thanh trực tuyến; 5 kênh truyền hình cùng cổng thông tin và nền tảng số khác. Đài cũng sở hữu dàn nhạc giao hưởng và các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Slovenia chỉ có khoảng 2,1 triệu dân nhưng vẫn đầu tư mạnh cho hệ thống phát thanh – truyền hình công cộng quy mô lớn và chất lượng, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa nội dung lên podcast và mạng xã hội.