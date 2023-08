VOV1 khánh thành điểm trường Sài Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái

Công trình gồm 2 phòng học mầm non, có tổng diện tích 120m2; 1 phòng công vụ cho giáo viên có diện tích 24m2; sảnh, hành lang tam cấp và cổng trường, sân bê tông và tường rào. Tổng trị giá xây dựng của công trình là hơn 920 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa của 12 nhà tài trợ cùng VOV dành cho học sinh vùng cao của xã An Lương huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo VOV, lãnh đạo huyện Văn Chấn và các nhà tài trợ thực hiện nghi thức gắn biển điểm trường

Đài Tiếng nói Việt Nam và các nhà tài trợ cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa là những bộ đồ dùng học tập tặng cô và trò nơi đây. Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang cho biết: "Trong cả nước còn nhiều khu vực còn khó khăn giống như ở xã An Lương. Hiện nay, ngoài nỗ lực của Chính phủ và chính quyền các địa phương, rất cần sự nỗ lực của cả cộng đồng. Tôi đánh giá cao vai trò của Ban Thời sự VOV1 đã kêu gọi tài trợ xây dựng điểm trường tại xã An Lương. Để xây dựng được điểm trường như thế này ngoài sự đóng góp của các tổ chức, các cá nhân sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền địa phương của các phụ huynh học sinh chung tay xây dựng được điểm trường như này. Tôi mong muốn VOV1 với vai trò là đơn vị truyền thông nhưng vẫn tiếp tục kêu gọi đồng hành cùng với các tổ chức cá nhân kêu gọi hỗ trợ xây dựng được nhiều điểm trường hơn nữa trong cả nước".

Ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại Lễ khánh thành

Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty thăm dò khai thác dầu khí, một trong những nhà tài trợ chính xây dựng điểm trường cho biết: "Hàng năm, chúng tôi dành khoản ngân sách khoảng 100 tỷ đồng để thực hiện các chương trình về an sinh xã hội tập trung nhiều nhất vào 2 lĩnh vực y tế và giáo dục. Năm nay là năm thứ 2 chúng tôi đồng hành cùng VOV khánh thành điểm trường. Đi qua những chương trình mới thấy thực sự rất có ý nghĩa, xây dựng ở những nơi thực sự khó khăn mang lại những sự lan tỏa cho cộng đồng, đặc biệt là cho thế hệ tương lai. Chúng tôi mong muốn tiếp tục những chương trình như vậy không phải chỉ một trường đâu, kể cả một năm xây dựng 2-3 điểm trường chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia".

Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí, một trong những nhà tài trợ chính xây dựng điểm trường

Đại diện PVEP - Ông Trịnh Việt Thắng, thành viên Hội đồng Thành viên và ông Nguyễn Thanh Sơn trao tài trợ và quà lưu niệm cho trường

Niềm hân hoan thể hiện trên khuôn mặt của các cô trò và phụ huynh học sinh trong những ngày đầu năm học mới này. Bởi các em học sinh mầm non sẽ được học trong phòng học mới kiên cố, rộng rãi và sạch sẽ, có đầy đủ cơ sở vật chất.

Cô Hoàng Thị Thanh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Lương xúc động chia sẻ: "Trước kia điểm trường này là lớp học gỗ, lớp học tạm, mưa nồm ẩm hết tường, mục nát. Vào những ngày mưa gió không yên tâm để nuôi dạy các cháu. Khi có cơ sở vật chất khang trang như thế này, các thầy cô yên tâm hơn trong công tác. Thay mặt nhà trường cảm ơn các nhà hảo tâm dành tặng món quà đặc biệt cho nhà trường".

Ông Ngô Minh Hiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VOV tặng quà cho Trường mầm non An Lương

Điểm trường mầm non Sài Lương tại xã An Lương là món quà ý nghĩa của 12 nhà tài trợ cùng VOV dành cho học sinh Trường mầm non xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Trong đó có: Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam; Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam; CHAIKO HOUSE – Thương hiệu thời trang thiết kế dành cho trẻ em; Công ty TNHH Một thành viên Đá Thế Giới – Vietceramics; Công ty TNHH Thanh Long; Văn phòng kiến trúc 1+1>2. Công trình thể hiện trách nhiệm xã hội của tất cả các đơn vị; tạo điều kiện tốt để cô và trò ở điểm trường hoàn thành mục tiêu giáo dục toàn diện.

Lễ ký kết bàn giao điểm trường giữa VOV1, các nhà tài trợ, Nhà trường và chính quyền địa phương

Chia sẻ tại chương trình, bà Lò Thị Thúy Nga, Phó chủ tịch huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết: "Đây là món quà rất ý nghĩa và thiết thực để cô và trò trường mầm non an lương đón năm học mới, với điều kiện thuận lợi hơn. Chúng tôi mong muốn khoảng cách giữa giáo dục miền núi giáo dục vùng cao sẽ xích lại gần nhau hơn . Cũng mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và sự kết nối nhiều hơn nữ của VOV, đặc biệt là các nhà tài trợ để kết nối thêm hơn nữa góp phần với huyện Văn Chấn hoàn hành được nhiệm vụ giáo dục và đào tạo".

Từ năm 2018 đến nay, đây là ngôi trường thứ 5 được xây dựng trong chương trình “Vì học sinh vùng cao thân yêu” do Ban Thời sự (VOV1) cùng các nhà tài trợ thực hiện.

Lãnh đạo VOV, chính quyền địa phương, các nhà tài trợ, nhà trường và các học sinh trong phòng học mới

Sân chơi tại điểm trường

Trẻ em điểm trường Sài Lương có lớp học mới

Công trình điểm trường mầm non mầm non xã An Lương, huyện Văn Chấn là món quà ý nghĩa đầu năm học mới dành cho các em học sinh của Đài Tiếng nói Việt Nam và các đơn vị tài trợ gồm: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP; Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Hóa dầu Việt Nam (VNPETRO); Quỹ Vì tầm vóc Việt – Ngân hàng TMCP Bắc Á; Công ty cổ phần FECON; Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN; Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam; Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam; CHAIKO HOUSE – Thương hiệu thời trang thiết kế dành cho trẻ em; Công ty TNHH Một thành viên Đá Thế Giới – Vietceramics; Công ty TNHH Thanh Long; Văn phòng kiến trúc 1+1>2.