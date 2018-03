Vụ 2 tàu suýt đâm nhau: Sa thải, kỷ luật nhiều nhân viên đường sắt

Liên quan đến sự cố 2 đoàn tàu suýt đối đầu nhau tại khu gian Dầu Giây-Trảng Bom (Đồng Nai) trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt.

Hiện trường vụ sự cố nghiêm trọng 2 tàu suýt đâm nhau. Ảnh: ĐSVN cung cấp.

Nguyên nhân được VNR xác định là do ban lái tàu của đoàn tàu SE25 đã xác nhận nhầm tín hiệu vào ga và không quan sát tín hiệu ra ga để tàu thông qua ga chạy vào khu gian Dầu Giây-Trảng Bom đã có tàu ASY2 chiếm dụng.

Căn cứ kết quả phân tích, Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức phân tích, xem xử lý trách nhiệm, chấn chỉnh đối với các chức danh liên quan.

Cụ thể, đối với Chi nhánh Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn, Ban lái tàu gồm lái tàu và phụ lái tàu đã vi phạm điều 35 Quy chuẩn quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt và điều 55 Quy trình tác nghiệp của ban lái tàu đầu máy diesel. Hình thức kỷ luật: Sa thải.

Các chức danh liên đới trách nhiệm bị khiển trách gồm Quản đốc Phân xưởng vận dụng, Trưởng phòng nghiệp vụ an toàn an ninh quốc phòng, cán bộ giám sát an toàn. Đội trưởng lái tàu kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng.

Đoạn đường sắt nơi xảy ra sự cố.

Đối với Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn, các nhân viên trong ban chạy tàu ga Dầu Giây ngày 27/2 bị kỷ luật gồm khiển trách và chuyển công việc khác đối với trực ban chạy tàu ga.

Khiển trách nhân viên gác ghi tại ga; phê bình và hạ chất lượng công tác tháng xuống loại B đối với Trưởng ga Dầu Giây và cán bộ giám sát khu vực.

Đối với Tổ tàu SE25 của Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam, Phó tàu phụ trách an toàn kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng, hạ chất lượng công tác phiên vụ và không bố trí làm nhiệm vụ phó tàu phụ trách an toàn; khiển trách Trưởng tàu khách tàu SE25; phê bình đối với Trưởng phòng nghiệp vụ và Trạm trưởng Trạm tiếp viên đường sắt Sài Gòn.

Liên quan đến sự cố tàu suýt đối đầu nhau tại ga Dầu Giây, đại diện VNR cho rằng, có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn tới các sự cố đường sắt.

Theo đó, nguyên nhân khách quan do đường ngang dân sinh, đường ngang có biển báo nhưng người dân vẫn vi phạm dẫn đến va chạm tai nạn đường sắt giữa người hay phương tiện và tàu.

Về nguyên nhân chủ quan, gồm một nhóm sự cố là do quy trình, tác nghiệp trong đó đa phần nguyên nhân là do tác nghiệp của người vận hành như lái tàu nhầm tín hiệu “vượt đèn đỏ” tại ga Dầu Giấy./.

Vào lúc 5 giờ 59 phút ngày 27/2, theo kế hoạch của điều độ, tàu SE25 máy 708 đến ga Dầu Giây để tránh tàu ASY2 nhưng tàu SE25 đã chạy thông qua ga Dầu Giây vào khu gian Dầu Giây-Trảng Bom (tốc độ tàu SE25 vào ga Dầu Giây là dưới 10km/giờ), khi tàu ASY2 đã có lệnh chạy vào khu gian này. Điều độ đã kịp thời liên lạc với hai Ban lái tàu (SE25,ASY2) dừng tàu kịp thời. Vụ sự cố trên không có thiệt hại về người và tài sản. Ngay sau đó, VNR đã tiến hành phân tích nguyên nhân và có được kết quả sự cố là do Ban lái tàu của đoàn tàu SE25 đã xác nhận nhầm tín hiệu vào ga và không quan sát tín hiệu ra ga, để tàu thông qua ga Dầu Giây./.

