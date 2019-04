Vụ 2 thi thể buộc chặt vào nhau trên biển: Điện thoại nạn nhân vẫn hoạt động

Ngày 3/4, ông Trần Công Tráng, Trưởng Công an xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết rạng sáng cùng ngày, Cơ quan pháp y Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi 2 phụ nữ được một người dân địa phương phát hiện trôi dạt vào bờ biển.

Hiện thi thể 2 phụ nữ này đã được chính quyền xã chôn cất tại nghĩa trang thôn Song Long (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân).

Hai chiếc điện thoại của các nạn nhân.

Thi thể 2 phụ nữ đang trong quá trình phân hủy nặng. Cả 2 nạn nhân mặc áo phao màu đỏ bên ngoài, được cột chặt với nhau bằng sợi dây của áo; bên trong mặc áo sơ mi màu trắng và quần bò màu xanh; độ tuổi khoảng từ 25 - 35.



Hai nạn nhân đều đeo túi chống nước, bên trong có 2 chiếc điện thoại Iphone. Chiếc điện thoại được bảo vệ chống nước nên mở nguồn vẫn lên. Qua kiểm tra, điện thoại của nạn nhân có dòng chữ trên hình đại diện và danh bạ điện thoại đều là chữ Trung Quốc. Ngoài ra, không có giấy tờ tùy thân nào khác.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân sự việc.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, khoảng 18h ngày 2/4, người dân khi ra khu vực bờ biển thôn Song Long, xã Cương Gián thì bàng hoàng phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển.

Tại hiện trường hai thi thể vẫn còn nguyên quần áo, bên ngoài có mặc áo phao. Đây là thi thể 2 người phụ nữ, được buộc vào nhau đang trong quá trình phân hủy. Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.

Hiện Công an huyện Nghi Xuân đã phát thông báo tìm thân nhân 2 phụ nữ xấu số và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

