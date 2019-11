Vụ 39 người chết tại Anh: Niềm hi vọng cuối cùng vụt tắt sau những cuộc gọi

Ngày 8/11, một bầu không khí "nặng trĩu" bao phủ các xã thuộc huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), nơi 11 gia đình trình báo có con mất tích khi sang Anh. Từ sáng sớm, ở khoảng sân của gia đình ông Nguyễn Đình Gia (58 tuổi, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) đã có rất đông người dân đến động viên sau khi gia đình nhận được điện thoại từ cơ quan chức năng về việc cháu N.Đ.L. (20 tuổi) là nạn nhân trong vụ 39 người Việt Nam chết trong xe Container ở Anh.

Ông Nguyễn Đình Gia (bố cháu L.) thất thần, không nói nên lời trước nỗi đau quá lớn.

Không kìm nổi nước mắt, ông Gia kể, ngày hôm qua (7/11 –PV) người của Bộ Công an có gọi điện về chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với gia đình. Đồng thời, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết cũng như tâm tư, nguyện vọng của gia đình. Hiện chúng tôi đã uỷ quyền cho anh trai của Lượng sắp tới ra Hà Nội để nhận thi thể của cháu.

“Từ khi nhận được điện thoại tôi biết con mình đã mất thật rồi, không còn một tia hi vọng nào nữa. Mong muốn duy nhất của tôi bây giờ là có thể đưa thi thể con mình còn nguyên vẹn trở về sớm nhất”, ông Gia chia sẻ.

Được biết, L. là con trai thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Sau khi học xong cấp 3, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên L. xin phép bố mẹ vay vốn sang Pháp làm việc. Tuy nhiên, sau khi sang Pháp được hơn 1 năm thì L. lại quyết định sang Anh để tìm cơ hội mới với mong muốn sẽ có thu nhập cao hơn, sớm giúp kinh tế gia đình được cải thiện.

Trong số 8 gia đình nghi ngờ người thân của mình tử vong trong container ở Anh đã nhận được điện thoại thông báo tin buồn, thì ở xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) có tới 5 gia đình. Trong căn nhà cấp 4 của bà Đậu Thị Mai (trú tại thôn Đông Nam, xã Thiên Lộc) không khí u ám bao trùm. Sau nhiều ngày nín thở chờ đợi, chiều 7/11, gia đình bà Mai nhận được thông tin con trai của bà là N.T.N. được xác nhận là nạn nhân trong chiếc xe container ở Anh, gia đình bà như chết lặng.

“Suốt thời gian mất liên lạc với con, tôi vẫn không ngừng hi vọng nhưng sau khi nhận được cuộc gọi xác nhận con trai tôi nằm trong số 39 nạn nhân thì niềm hi vọng đó đã mất rồi. Giờ tôi chỉ thương hai đứa cháu, cha mất, mẹ còn tha phương bên Nhật Bản, nợ nần chồng chất, hai đứa cháu còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau này” bà Mai ngấn lệ nói.

Trước đó, tối 7/11, Bộ Công an cho biết, cơ quan thực thi pháp luật của Anh xác nhận 39 thi thể là công dân Việt Nam, sau thời gian kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân. 39 người chết trong xe container ở Anh có hộ khẩu tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Ngay sau khi Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Anh phát đi thông tin chính thức xác nhận, cả 39 nạn nhân tử vong trong xe container tại Anh là người Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã gửi thư bày tỏ lòng tiếc thương, gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các gia đình có con thiệt mạng. Trong thư chia buồn, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết sẽ thực hiện tối đa các biện pháp hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, sẽ kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Ông Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đến thời điểm hiện nay, cả 8 gia đình nghi có người thân tử vong trong container ở Anh đều đã nhận điện thoại thông báo từ người phiên dịch – Cảnh sát Anh, còn danh tính vẫn chưa được công bố chính thức. Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo địa phương đã chia sẻ, để nắm bắt thêm tâm tư, nguyện vọng của các gia đình để có những phương án hỗ trợ.

“Trước mắt chúng tôi đã xuống các gia đình để nắm bắt tình hình, đồng thời hướng dẫn họ các bước làm thủ tục để tiếp nhận thi thể các em về nước. Hiện huyện cũng đang xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh, nếu được phép chúng tôi sẽ ra Hà Nội cùng gia đình đón thi thể các em đưa về quê hương”, ông Cường nói./.