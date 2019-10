Vụ 39 thi thể trong container: Chưa xác định được danh tính các nạn nhân

Tối 26/10, trao đổi với phóng viên, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vẫn chưa có thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan chức năng về danh tính 39 người thiệt mạng trong thùng container tại Anh. Tuy nhiên, theo tinh thần chung, lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra xác minh trên địa bàn toàn tỉnh để xem có trường hợp nào liên quan đến người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hay không.

Đơn trình báo của một gia đình ở Can Lộc, Hà Tĩnh về việc người thân mất liên lạc tại Anh.

Đồng thời nếu có liên quan, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ có chỉ đạo điều tra làm rõ sự việc, thực hiện quyền bảo hộ công dân tại nước ngoài. Đối với một số đơn trình báo người dân gửi đến chính quyền địa phương về việc mất liên lạc với người thân, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Trong khi đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh làm rõ thông tin liên quan đến nghi vấn có nhiều người trên địa bàn tỉnh Nghệ An là nạn nhân trong vụ việc.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Sau khi có tin đồn về việc có thể có nạn nhân là người trên địa bàn tỉnh đã tử vong trong vụ 39 người chết tại Anh. Lãnh đạo công an tỉnh đã giao cho bộ phận trực ban yêu cầu các huyện xác minh báo cáo, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể. Công an tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào. Ngoài việc xác minh các thông tin về nạn nhân thì cơ quan chức năng cũng tiến hành điều tra xác minh làm rõ những thông tin xôn xao về đường dây đã đưa các nạn nhân nói trên đi sang Anh làm việc trái phép, nếu có”.

Liên quan đến tình trạng đưa người đi xuất khẩu lao động, đưa người đi nước ngoài trái phép, ông Thuyết cho biết, lực lượng công an thường xuyên bám sát địa bàn, xác minh lập các chuyên án đấu tranh triệt phá. Hiện tại một số chuyên án đang được tập trung đấu tranh làm rõ. Bên cạnh đó công an các huyện, thành thị trên địa bàn cũng thường xuyên tuyên truyền, thông báo để người dân hiểu tránh bị các đối tượng lừa đảo…

Đến chiều 26/10, ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, hiện chính quyền địa phương đã nhận 5 đơn trình báo về việc các gia đình có con mất tích ở Anh. Địa phương cũng đang hướng dẫn 3 trường hợp khác làm đơn. Trong sáng cùng ngày, ông Cường cùng các cơ quan chức năng cũng đã đến từng gia đình động viên.

Cũng theo ông Cường trên địa bàn huyện Can Lộc có 8 trường hợp, trong đó, nhiều nhất là ở xã Thiên Lộc với 5 trường hợp; xã Vĩnh Lộc 1 trường hợp; xã Thanh Lộc 1 trường hợp và thị trấn Nghèn 1 trường hợp.

Ông Cường cho biết thêm, các gia đình nếu có người thân đi anh trong thời điểm này mà bị mất liên lạc cần phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, xác minh làm rõ sự việc./.

