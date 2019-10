Vụ 39 thi thể trong container: Thêm nhiều gia đình tại Hà Tĩnh trình báo

Chiều 26/10, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, hiện chính quyền địa phương đã nhận 5 đơn trình báo về việc các gia đình có con mất tích ở Anh. Địa phương cũng đang hướng dẫn 3 trường hợp khác làm đơn. Trong sáng cùng ngày, ông Cường cùng các cơ quan chức năng cũng đã đến từng gia đình động viên.



Cũng theo ông Cường, trên địa bàn huyện Can Lộc có 8 trường hợp, trong đó nhiều nhất là ở xã Thiên Lộc với 5 trường hợp; xã Vĩnh Lộc 1 trường hợp; xã Thanh Lộc 1 trường hợp và thị trấn Nghèn 1 trường hợp.

Một gia đình ở huyện Can Lộc lập bàn thờ vọng cho con sau nhiều ngày mất liên lạc tại Anh.

Trong khi đó, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, ngay sau khi có thông tin về nhiều trường hợp công dân trên địa bàn huyện có thể là nạn nhân trong vụ 39 người tử vong trong container tại Anh, UBND huyện đã yêu cầu công an xác minh, đồng thời yêu cầu các xã rà soát báo cáo rõ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại huyện vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin cụ thể nào.

Trước đó, ông Phạm Văn Thìn (trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã có đơn trình báo việc con gái ông là Phạm Thị Trà My (26 tuổi) có thể là một trong số 39 nạn nhân tử vong trong thùng xe container tại Anh. Trong đơn, ông Thìn trình bày: “Con gái tôi, Phạm Thị Trà My xuất phát từ Việt Nam vào ngày 3/10. Sau đó sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Có khả năng con gái Trà My là một trong 39 nạn nhân trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Vương Quốc Anh”.

Ông Thìn cũng đính kèm ảnh chị Trà My cùng mô tả cô cao 1,5m, cân nặng khoảng 46kg và đề nghị UBND thị trấn Nghèn xác nhận mình là cha của Trà My để làm các thủ tục pháp lý liên quan đến nhận dạng và đưa con gái từ Vương Quốc Anh về Việt Nam.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị các gia đình có người thân đi Anh trong thời điểm này bị mất liên lạc không nên giấu thông tin, cần cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan chức năng để kịp thời được hỗ trợ, giải quyết sự việc./.