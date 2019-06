Vụ 7 bà cháu ngạt khí: Cảnh báo tình trạng chết ngạt trong phòng kín

7 bà cháu tại TP.HCM bị ngộ độc khí do sử dụng máy phát điện trong phòng kín, trong đó có một trẻ 8 tuổi tử vong ngay sau đó. 6 nạn nhân còn lại vẫn phải theo dõi tại bệnh viện. Đây là một trong nhiều vụ việc đau lòng mà các chuyên gia đã cảnh báo nhiều lần.

Các bệnh nhi đang được chăm sóc tại khoa Nhi - Bệnh viện quận Thủ Đức.

Theo PGS-TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tình trạng chết ngạt trong phòng kín nhiều năm liền đã được các chuyên gia cảnh báo, nhưng những trường hợp đau thương vẫn diễn ra.

Việc sử dụng thiết bị đốt cháy nhiên liệu trong phòng kín như máy phát điện, bếp than tổ ong… sẽ tiêu thụ oxy rất nhanh, đồng thời sinh ra khí CO2 và CO. Khí CO2 gây ngạt thở còn CO gây ngộ độc, cả 2 khí tạo thành một hỗn hợp nguy hiểm. Trong thời gian rất ngắn, người ở trong phòng kín sẽ cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và rơi vào hôn mê, tình trạng này nhanh chóng dẫn đến tử vong.

Bà Phụng đã tạm ổn định sức khỏe.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trước đó, ông Lê Văn Mười Hai 65 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM phát hiện vợ và 6 người cháu bị ngủ mê man, có biểu hiện hôn mê nên đã gọi cấp cứu 115. Bệnh viện quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt và sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện. Tuy nhiên, một bé 8 tuổi đã tử vong. Bà Trần Thị Phụng cùng 5 cháu nhỏ còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, gia đình ông Lê Văn Mười Hai chưa đóng tiền điện 2 tháng nên bị nhân viên điện lực cắt điện. Sáng 13/6, đại diện Điện lực Thủ Đức, UBND phường Hiệp Bình Phước và UBND quận đã đến bệnh viện, nhà riêng để thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự và chăm sóc nạn nhân gặp nạn. Công ty Điện lực TP.HCM cũng đã cử nhân viên xuống mở điện trở lại giúp gia đình.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER