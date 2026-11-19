Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về xác minh, xử lý vi phạm qua các clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một thanh niên lái ô tô khi chưa có giấy phép lái xe.

Qua xác minh, khoảng 13h ngày 15/11/2026, tại tuyến đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H. (sinh năm 2008) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe.

Phương tiện trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX&TM H P V. Quá trình xác minh cho thấy, chủ phương tiện (là phụ huynh của người điều khiển) đã giao xe cho con mình dù người này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 19/11/2026, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người điều khiển phương tiện và đại diện công ty đến làm việc. Tại buổi làm việc, người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp. Cụ thể, người điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe, mức phạt từ 18-20 triệu đồng. Chủ phương tiện là tổ chức có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, mức phạt từ 56-60 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt dự kiến đối với các vi phạm là 77 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ ô tô mang biển kiểm soát 15B-362.xx.

Thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép nhưng vẫn lái xe ô tô, người bố ngồi bên ghế phụ hướng dẫn. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một gia đình ở Hải Phòng để con trai 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe ô tô điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Đáng chú ý, người bố ngồi ở ghế phụ hướng dẫn con cách lái xe cũng như cách ứng phó khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung video, sự việc được cho là xảy ra trên đoạn đường thuộc phường Hòa Bình, TP Hải Phòng. Trong video, một thanh niên ngồi ghế lái, bố mẹ ngồi trên xe và người này thừa nhận chưa có giấy phép lái xe ô tô.

“Giờ vợ chồng mình đi uống bia là không phải lo rồi. Giờ có con trai lái được xe rồi”, người mẹ nói với vẻ tự hào, đồng thời thừa nhận con trai chưa có giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người bố ngồi ghế phụ liên tục hướng dẫn con cách điều khiển phương tiện, từ việc bật xi nhan, bấm còi khi đến đoạn đường giao nhau, ngã rẽ đến cách ứng phó nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, bằng lái.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi để người chưa đủ điều kiện điều khiển ô tô tham gia giao thông của gia đình này.

Trước vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo, giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chủ phương tiện cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe. Người không có giấy phép lái xe phù hợp tuyệt đối không điều khiển ô tô tham gia giao thông.