Vụ bộ xương trong khu đô thị ở TP.HCM, nghi vấn nạn nhân là một MC

Tóm tắt

VOV.VN - Sau gần 20 ngày mất liên lạc, nam thanh niên hành nghề MC, quê Đồng Tháp được nghi là nạn nhân trong vụ phát hiện bộ xương cùng xe máy và tư trang tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

