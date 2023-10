Vụ cháy khiến 3 mẹ con chết: Chưa quy định nhà sản xuất xử lý bình khí hết hạn

Không ngủ qua đêm trong các cửa hàng thu mua phế liệu

Liên quan đến vụ cháy cửa hàng thu mua phế liệu khiến 3 mẹ con tử vong ở Hà Nội, công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 17h40’ ngày 26/10, tại cơ sở thu mua phế liệu ở tại xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội), xảy ra vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong (chị N.T.T. (SN 1992, là vợ anh Y.); cháu M.T.Đ. (SN 2012) và cháu M.B.A. (SN 2018) là con anh Y. và chị T.), người chồng là anh M.V.Y. (SN 1988, quê tại Xuân Trường, Nam Định) bị thương.

Nơi xảy ra vụ cháy

Bước đầu, công an TP Hà Nội xác định, thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Liên quan đến sự việc, Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (chuyên gia trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) cho biết, nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở thu mua phế liệu là rất cao. Vì vậy cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên thực hiện các nội quy bảo đảm an toàn PCCC trong cơ quan, doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC trong hoạt động kinh doanh; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về PCCC.

“Tuyệt đối không sử dụng lửa trần, như đốt hương/nhang, đèn cầy, đèn dầu, hút thuốc lá, đốt vàng mã,... trong cơ sở. Không tàng trữ, sử dụng trái phép các chất có nguy hiểm cháy nổ như xăng dầu, cồn, gas và hóa chất dễ cháy khác ở trong các cửa hàng thu mua phế liệu. Khi hàn xì phải có biện pháp che chắn vẩy hàn, có phương tiện chữa cháy tại chỗ đảm bảo an toàn PCCC. Lắp đặt hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện và thiết bị bảo vệ phải phù hợp với công suất tiêu thụ và đảm bảo an toàn PCCC…”, Thượng tá Đỗ Anh Quyến chia sẻ.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (chuyên gia trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ)

Theo Thượng tá Đỗ Anh Quyến, không tự ý câu móc điện tùy tiện để tránh hiện tượng quá tải gây cháy. Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện vào cùng 1 ổ cắm. Không dùng dây dẫn cắm trực tiếp vào ổ điện, không dùng dây thép, đinh để buộc, cố định dây dẫn điện. Dây dẫn điện phải luồn trong ống bảo vệ chuyên dụng đúng quy định.

Tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết, aptomat, cầu dao khi không sử dụng, khi hết giờ làm việc, trước khi ra về,…Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện; vệ sinh công nghiệp, vệ sinh cửa hàng làm giảm nồng độ hỗn hợp bụi với không khí nguy hiểm cháy, nổ.

Sắp xếp, trưng bày hàng hóa phải để trên bục kê, giá gọn gàng, vững chắc, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các thiết bị, dụng cụ sử dụng điện, đường dây dẫn điện (khoảng cách tối thiểu là 0,5m).

Chủ cơ sở là anh M.V.Y. (SN 1988, quê tại Xuân Trường, Nam Định) bị thương sau vụ cháy

Bố trí đường giao thông, nguồn nước đảm bảo đủ phục vụ công tác chữa cháy. Bố trí các giải pháp ngăn cháy lan. Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy của từng cơ sở, công trình.

“Không ngủ qua đêm trong các cửa hàng thu mua phế liệu. Bố trí lực lượng thường trực thường xuyên tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý khi có cháy, nổ. Khi xảy cháy hãy thật bình tĩnh suy xét, hô hoán báo động cho tất cả mọi người mau chóng di chuyển ra ngoài, tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH gần nhất”, Thượng tá Đỗ Anh Quyến nhấn mạnh.

Chưa có quy định nhà sản xuất hướng dẫn, xử lý bình khí hết hạn

Theo ông Bùi Xuân Thái (chuyên gia của Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam), việc sử dụng máy ép thủy lực để cán các loại bình khí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất cao.

"Nguyên lý thiết kế của các loại bình khí nói chung hay bình xịt tóc là bình khí nén áp suất. Khi sử dụng máy thủy lực để cán, ép sẽ khiến bình phát nổ. Khi bình phát nổ, gặp tia lửa điện ở môi trường xung quanh sẽ sinh ra cháy. Trong vụ cháy vừa xảy ra, có thể chủ cơ sở ép nhiều bình một lúc, bản thân các bình va vào nhau tạo ra tia lửa điện gây cháy”, ông Bùi Xuân Thái chia sẻ.

Đám tang 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy được tổ chức ở Nam Định

Theo chuyên gia Bùi Xuân Thái, hiện nay, chưa có quy định nào buộc nhà sản xuất, cơ sở kinh doanh phải xử lý sản phẩm bình khí sau khi hết hạn sử dụng. Các cơ sở đã tự thỏa thuận với đơn vị thu mua, xử lý phế liệu nên để lại nguy cơ xảy ra cháy, nổ nếu cán ép không đúng cách. Vì vậy, các chủ cơ sở thu mua phế liệu cần kiểm tra kỹ bình khí trước khi xử lý, tháo toàn bộ khí trong bình trước khi thực hiện cán ép để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất khi thanh lý sản phẩm cần có biện pháp cảnh báo an toàn cho đơn vị thu mua, xử lý được biết. Cùng với đó, các cơ sở thu mua phế liệu cần có đủ trang thiết bị chữa cháy ban đầu, mở lối thoát nạn thứ hai phòng trường hợp sự cố xảy ra.