Vụ chạy thận ở Hòa Bình: Truy tố BS Hoàng Công Lương có thuyết phục?

Chiều 13/4, tại Hà Nội diễn ra Tọa đàm “Những vấn đề pháp lý đối với trường hợp bác sỹ Hoàng Công Lương”, do Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức.

Trước việc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy tố đối với bác sĩ Hoàng Công Lương với tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, GS Nguyễn Nguyên Khôi, Nguyên Trưởng khoa Thận nhân tạo, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong trường hợp này, bác sỹ Hoàng Công Lương đã làm đúng trách nhiệm của mình.

Luật sư Trần Hồng Phúc- một trong những luật sư bào chữa cho bác sỹ Hoàng Công Lương (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, hiện kết luận nguyên nhân gây tử vong đã được cơ quan giám định kết luận là do tồn dư hoá chất trong hệ thống nước RO (các nạn nhân chết do ngộ độc Florua) và tìm thấy các hóa chất do Bùi Mạnh Quốc dùng sục rửa hệ thống RO số 2 là axit clorhydric và axit flohydric -không được phép dùng trong y tế.

Với những kết luận giám định được thực hiện đúng quy trình trong việc giám định của cơ quan chuyên môn về tư pháp đã đủ cơ sở kết luận bác sỹ điều trị không hề liên quan và không có trách nhiệm về hậu quả để xảy ra chết người.

“Theo đó, hành vi liên quan đến chuyên môn của bác sỹ điều trị Hoàng Công Lương có vi phạm hay không để có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy phạm dưới góc độ là vi phạm về quy định chữa bệnh hay không thì chúng tôi thấy hoàn toàn không thể đặt ra trong trường hợp này đối với góc độ quy trình chuyên môn của bác sỹ”- luật sư Trần Hồng Phúc phân tích.

Cũng theo Luật sư Trần Hồng Phúc, điều đáng lưu tâm nhất là phải xem xét mối quan hệ nhân quả giữa hành vi khách quan của chủ thể cũng như hậu quả của tội này. Đặt ra mục tiêu này cũng để cho các cơ quan tố tụng xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chúng ta phải đưa ra mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm quy định về khám, chữa bệnh của bác sỹ với thiệt hại nghiêm trọng xảy ra đối với tính mạng, sức khỏe của người bệnh để làm căn cứ trách nhiệm hình sự.

Theo Luật sư Trần Hồng Phúc, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, bác sĩ Hoàng Công Lương đã thu thập được biên bản bàn giao thiết bị sau khi hệ thống lọc nước RO được bảo dưỡng xong. Biên bản do đại diện Phòng vật tư– thiết bị y tế của bệnh viện là Trần Văn Sơn và điều dưỡng đơn nguyên thận nhân tạo Đỗ Thị Điệp thực hiện hồi 19h ngày 28/5. Đây là một trong những chứng cứ để chứng minh sự thật khách quan là có hay không có sự bàn giao. Hiện các luật sư vẫn đang thu thập thêm chứng cứ.

Bà Trịnh Thị Lê Thị Trâm, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật chính sách về y tế, HIV-AIDS (Hội Luật gia Việt Nam) cũng cho rằng, theo quy chế bệnh viện, bác sĩ Hoàng Công Lương không có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra chất lượng của các trang thiết bị y tế và chất lượng nước sử dụng trong chạy thận nhân tạo. Trong quá trình vận hành các trang thiết bị mà chất lượng không đảm bảo thì không phải là lỗi của các bác sỹ điều trị chuyên môn.

Các y bác sĩ nỗ lực hồi sức cấp cứu cho một bệnh nhân trong vụ tai biến chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, hồi cuối tháng 5. Ảnh: Nam Phương.

Theo bà Trâm, cơ quan điều tra cần phải xem xét lại yếu tố chủ thể, khách thể, khách quan để định danh tội cho phù hợp, đúng quy định, xét xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

“Nếu không xét toàn diện theo những yếu tố đó mà xét xử trường hợp bác sỹ Lương theo tội danh này thì khiến các bác sỹ khác cảm thấy rất hoang mang vì cảm thấy không được luật pháp bảo vệ”- bà Trâm nói.

Ông Nguyễn Huy Quang (Hội Luật gia Bộ Y tế) cho rằng, việc truy tố bác sỹ Hoàng Công Lương với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là không đủ các yếu tố cấu thành tội phạm (chủ thể, khách quan liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm) nên không có căn cứ để kết tội. Đề nghị Tòa án tuyên bố vô tội cho bác sỹ Lương để tránh oan sai./.

