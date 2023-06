Vụ đề thi Toán in mờ: Hà Nội chốt phương án tính điểm cho thí sinh làm nhầm

Nhiều phụ huynh phản ánh đề thi Toán lớp 10 tại Hà Nội in mờ khiến HS nhầm lẫn

VOV.VN - Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, sau khi đi thi về, so sánh đề với các bạn, nhiều thí sinh phát hiện đề thi môn Toán của mình bị in mờ, dấu gạch ngang phân số in ngắt quãng dẫn đến nhầm lẫn đây là dấu trừ, kết quả bài toán bị sai hoàn toàn.