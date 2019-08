Vụ học sinh nghi tử vong do bị bỏ quên trên xe: Trường Gateway nói gì?

Liên quan đến sự việc một học sinh lớp 1 của trường Quốc tế Gateway tử vong hôm nay (6/8), đại diện nhà trường cho biết, vào khoảng 16h, phát hiện sự việc có một học sinh lớp 1 của trường là em L.G.L bất tỉnh trên xe buýt, ngay lập tức, nhà trường đã đưa em học sinh vào phòng y tế để sơ cứu, đồng thời gọi xe cấp cứu của Bệnh viện E đưa ngay vào viện.

Trường Quốc tế Gateway (Ảnh: KT)

Sau đó, lãnh đạo nhà trường cùng nhiều thầy cô đã có mặt tại bệnh viện để theo dõi tình hình của học sinh. Tại đây, các bác sĩ đã tận tình và làm tất cả các biện pháp để cứu chữa nhưng rất tiếc học sinh đã không thể qua khỏi.

Trường Quốc tế Gateway nhận trách nhiệm về sự việc này. Đại diện nhà trường cho biết, hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc. Ngay khi có thông tin kết luận từ các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc.

Trước đó, trao đổi với báo chí, gia đình cháu L.G.L cho biết, sáng nay (6/8), xe của trường đón cháu nhưng đến 16h45 nhà trường báo gia đình không thấy cháu L. đâu.

Sau khi gia đình cháu L. tức tốc đến trường tìm con, thì nhà trường báo con ngủ quên trên xe ô tô và đang được cấp cứu tại Bệnh viện E.

Đến khi gia đình đến nơi thì cháu bé đã tử vong.

Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này./.

Công an vào cuộc vụ trẻ lớp 1 tử vong nghi do bị bỏ quên trên ô tô VOV.VN - Công an đã vào cuộc làm rõ thông tin một học sinh lớp 1 tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường, đang khiến dư luận hoang mang.