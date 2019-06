Vụ "hôi vịt" ở Quảng Bình: Một số người dân được nhắc nhở đã mang trả lại

Liên quan đến thông tin cho rằng người dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình “hôi” của trong lúc xe chở vịt bị tai nạn, chiều nay (13/6), ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, qua xác minh cho thấy, không có chuyện "hôi" vịt.

Chiếc xe chở vịt bị tai nạn.

Theo lời khai của tài xế Tạ Hồng Dương, (32 tuổi), ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tại cơ quan công an: Vào ngày 9/6, anh Dương chở thuê 1.600 con vịt từ tỉnh Nam Định vào thành phố Đà Nẵng.

Khoảng 7h sáng 10/6, anh Dương điều khiển xe ô tô mang biển số 29H-097.26 chạy trên Quốc lộ 1A, đoạn qua đường tránh thành phố Đồng Hới, thuộc Tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu. Do gặp xe chạy ngược chiều nên tài xế đã tự gây tai nạn.

Sau đó, tài xế nhờ người dân địa phương gọi điện báo công an. Công an huyện Quảng Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vận động người dân bắt lại số vịt cho tài xế. Vụ tai nạn làm số lượng lớn vịt trên xe bị đè chết và chạy ra đường.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Thông báo điều tra của cơ quan công an huyện Quảng Ninh.

Theo công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, người dân và công an đã giúp tài xế bắt được hơn 2/3 số vịt bị thất thoát. Qua xác minh, điều tra, công an huyện khẳng định không có chuyện người dân đến "bắt vịt" hay "hôi" của của lái xe, chỉ có vài ba người dân bắt vịt nhưng công an đã đến nhắc nhở, người dân tự động trả lại vịt cho lái xe.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Do có kinh nghiệm từ các địa phương khác nên khi có thông tin, công an huyện đã triển khai phương án để hỗ trợ lái xe, kêu gọi người dân đến hỗ trợ. Ban đầu có một số người chưa hiểu, có ý định bắt vài con, chủ yếu là người đi qua đường. Sau đó công an đã kịp thời yêu cầu trả lại vịt cho chủ xe”./.