Vụ lật tàu tại Quảng Ninh: Các nạn nhân được cứu sức khỏe ổn định

Sau sự cố lật tàu QN-7105 trên vịnh Hạ Long chiều 19/7, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy đã đã tiếp nhận 10 người may mắn được cứu sống. Hầu hết các nạn nhân bị chấn thương phần mềm, trầy xước, chấn thương tay, chân do va đập… Sau khi được nhân viên y tế chăm sóc, sức khỏe những người này đã ổn định dù tâm lý vẫn còn hoảng loạn, bất an.

Sau sự cố lật tàu Vịnh Xanh 58 BKS QN-7105 trên vịnh Hạ Long vào chiều ngày 19/7, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 9 nạn nhân còn sống

Bác sĩ CK II Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Khi chúng tôi nhận được tin, chúng tôi bố trí kíp trực tại chỗ khoảng 150 y bác sĩ, huy động tất cả các y bác sĩ ở các khoa phòng để ra hỗ trợ tại khoa cấp cứu, triển khai cấp cứu bệnh nhân ngay. Ngoài ra chúng tôi đã huy động rất nhiều các y bác sĩ trực thường trú, toàn bộ nhân lực của khoa cấp cứu lên hỗ trợ toàn bộ. Chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc men, dịch truyền, nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ nếu co ca tiếp theo nhập viện để cứu chữa người bệnh trong điều kiện tốt nhất”.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, anh Đặng Anh Tuấn (SN 1989, phường Phú Diễn, TP Hà Nội) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Anh và nhóm 11 bạn cùng lớp đi du lịch Hạ Long. Khi tàu bị lật, anh Tuấn cố gắng lặn xuống rồi may mắn thoát ra ngoài.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân đều tạm ổn định, không có tổn thương nặng

Còn anh Vũ Anh Tú (SN 2000), thuyền viên trên tàu đang điều trị tại viện, kể lại: “Nhanh quá em không kịp nhớ, nó chỉ khoảng mấy giây thôi, em vừa lên trên cabin thuyền trưởng thì mấy giây sau là thuyền lật. Lúc ấy chỉ nghĩ là làm thế nào đi ra ngoài thoát được ra ngoài để sống thôi. Lúc ấy may mình biết bơi, mình bám víu bò ra ngoài, thấy ánh sáng cố ngoi lên”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ đau thương với thân nhân người xấu số

Hiện thi thể những người xấu số đã được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy. Tỉnh Quảng Ninh đã bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, nghỉ cho thân nhân những người tử vong trong thời gian ở Quảng Ninh và bố trí xe đưa thi thể người bị nạn về quê quán. Ngay trong đêm 19/7, lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành tại Quảng Ninh cũng đến thăm hỏi, động viên những người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện và chia sẻ mất mát với gia đình những người không may tử nạn.

Xe cứu thương được huy động đưa những người không may về quê quán

Ông Lê Minh Sơn, PGĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi đã bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ cho thân nhân nạn nhân trong thời gian chờ đợi. Tỉnh hỗ trợ ban đầu cho người mất 25 triệu đồng, người bị thương 8 triệu đồng. Chúng tôi cũng chuẩn bị các khâu để đón tiếp cho thân nhân, bố trí chỗ ăn ở và hỗ trợ phương tiện đưa nạn nhân về nhà.