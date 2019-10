Vụ Mercedes lao xuống kênh làm 3 người chết: Chưa có dấu hiệu của vụ án

Ngày 3/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, qua điều tra, đã xác định ô tô mang biển kiểm soát 63A.111 lao xuống dòng nước làm 3 người tử vong là do nạn nhân Phan Phú Dân Khánh điều khiển không làm chủ tốc độ tự lao xuống rạch Bà Ngọt. Các nạn nhân và thai nhi đều bị chết do ngạt nước.

Gia đình nạn nhân thắp hương.



Đây là sự cố tai nạn giao thông, không có va chạm với phương tiện khác, chưa có dấu hiệu của tội phạm. Cơ quan điều tra đã lấy mẫu phân tích nồng độ cồn, ma túy của các nạn nhân, trong tuần tới sẽ có kết quả để kết thúc hồ sơ. Ngày 3/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đã đến thăm, chia sẻ và động viên gia đình tử nạn vượt qua nỗi đau mất mát này.

Cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Mỹ Tho, qua trích xuất camera cho thấy, đêm 30/10, Phan Phú Dân An (25 tuổi) cùng vợ Trần Ngọc Hoa Trâm (24 tuổi), đang mang thai 7 tháng tuổi và em trai Phan Phú Dân Khánh (20 tuổi) đi trên ô tô từ garage ô tô của gia đình (ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh) đến quán karaoke X.O cách đó khoảng 1 km, để ca hát cùng 4 người bạn khác. Đến 1h 45 sáng 1/10, Dân Khánh lái xe chở anh chị An, Trâm về nhà. Lúc rời quán karaoke, ô tô đi thẳng về quảng trường trung tâm TP. Mỹ Tho khoảng 500 m. Khi phương tiện này lưu thông đến khu vực ngã ba giáp với đường tỉnh 879, cách gara ô tô gia đình khoảng 500m, thay vì rẽ phải để về gara ô tô, xe chạy thẳng qua khoảng đất trống dài hơn 10m rồi lao chìm xuống kênh Bà Ngọt.

Ngày 1/10, cha mẹ các nạn nhân thấy các mất tung tích nên tổ chức tìm kiếm và đăng tin trên mạng xã hội nhưng vẫn bặt tin và báo cơ quan công an. Đến sáng 2/10, người dân xã Đạo Thạnh phát hiện một số bộ phận của ôtô tại bãi đất trống bên bờ rạch Bà Ngọt báo cơ quan công an. Lần theo dấu vết bánh xe, lực lượng chức năng phát hiện chiếc Mercedes nằm dưới lòng kênh và tiến hành trục vớt, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài vào trưa 2/10.

Nhiều người đến viếng, chia buồn với gia đình nạn nhân trong sự tiếc thương vô hạn.



Phan Phú Dân An và Trần Ngọc Hoa Trâm vừa kết hôn được khoảng 1 năm. Cả hai mở Garage ô tô được 03 tháng, ô tô bị nạn là của Phan Phú Dân An. Riêng Phan Phú Dân Khánh là sinh viên năm thứ 3 của một trường Đại học tại Tp. Hồ Chí Minh, mới được cấp bằng lái ô tô. Trước khi bị nạn, ba nạn nhân đi dự tiệc tại tỉnh Bến Tre, khi về đến nhà thì bạn bè gọi đến quán X.O hát karaoke. Cha mẹ các nạn nhân đều là công chức Nhà nước. Chiều 3/10, linh cữu các nạn nhân được đưa đi đến nơi hỏa táng trước sự xót xa, nuối tiếc khôn cùng của gia đình, người thân và bè bạn./.