Vụ môn Toán ở Tuyên Quang: Rà soát các khâu, không để học sinh bị ảnh hưởng tâm lý

15:08

Liên quan đến vụ việc, tối 7/7, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý vụ việc, đồng thời rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi cả nước nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch.

Đối với UBND tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; xây dựng phương án khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh; đồng thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý với Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 9/7.

Trên cơ sở báo cáo của địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi chính đáng của thí sinh, hoàn thành trước ngày 10/7.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố yêu cầu rà soát kết quả kỳ thi trên phạm vi cả nước.

Các địa phương phải chủ động rà soát, xác minh các dấu hiệu bất thường trong kết quả thi; kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Đồng thời, các Sở GD&ĐT có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá nguyên nhân đối với những trường hợp có biến động dữ liệu (nếu có), kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi trong những năm tiếp theo.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên quy mô toàn quốc theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng; yêu cầu Giám đốc các Sở GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của kết quả tại địa phương mình quản lý và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 10/7.