Vụ môn Toán ở Tuyên Quang: Rà soát các khâu, không để học sinh bị ảnh hưởng tâm lý
VOV.VN - Chiều 9/7, tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo để thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, công bố kết quả điều tra, quá trình xử lý vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi phát hiện 146 bài thi điểm 10 môn Toán.
Chiều nay (9/7), tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn, kết quả điều tra và quá trình xử lý vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, buổi họp báo nhằm thông tin chính thức về diễn biến vụ việc, kết quả điều tra và các biện pháp xử lý liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Quyết định được đưa ra sau ba ngày giáo viên này bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.
Vụ việc được phát hiện sau khi kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố. Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hơn 290/328 thí sinh thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đó 146 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Nhóm thí sinh này có điểm trung bình môn Toán lên tới 9,58 - cao nhất cả nước, làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính bất thường của kết quả thi.
Liên quan đến vụ việc, tối 7/7, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý vụ việc, đồng thời rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi cả nước nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch.
Đối với UBND tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; xây dựng phương án khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh; đồng thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý với Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 9/7.
Trên cơ sở báo cáo của địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi chính đáng của thí sinh, hoàn thành trước ngày 10/7.
Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố yêu cầu rà soát kết quả kỳ thi trên phạm vi cả nước.
Các địa phương phải chủ động rà soát, xác minh các dấu hiệu bất thường trong kết quả thi; kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Đồng thời, các Sở GD&ĐT có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá nguyên nhân đối với những trường hợp có biến động dữ liệu (nếu có), kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi trong những năm tiếp theo.
Bộ GD&ĐT cũng cho biết đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên quy mô toàn quốc theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng; yêu cầu Giám đốc các Sở GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của kết quả tại địa phương mình quản lý và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 10/7.
Mở đầu, bà Hoàng Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tuyên Quang cho biết, buổi họp báo nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống cho cơ quan thông tấn, báo chí liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn.
Phát biểu ngay sau đó, ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết cuộc họp báo dự kiến báo kéo dài trong 60 phút.
Tiếp đó, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh.
Hai môn Văn và Ngoại ngữ không có dấu hiệu bất thường
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Hoàng Minh Cảnh cho biết, qua rà soát và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và đang tiếp tục xử lý theo quy định.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Tuyên Quang có hơn 17.000 thí sinh lớp 12 của 92 trường tham dự tại 62 điểm thi, với hơn 3.600 cán bộ được huy động phục vụ các khâu tổ chức. Sau khi xuất hiện phản ánh về số lượng điểm 10 môn Toán bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi ở tất cả các điểm thi, đồng thời phân tích kết quả, đối chiếu với học bạ, tập trung vào những thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên hoặc có chênh lệch lớn giữa điểm thi và kết quả học tập.
Kết quả rà soát cho thấy điểm trung bình các môn nhìn chung thấp hơn điểm học bạ nhưng vẫn phù hợp với năng lực học sinh, ngoại trừ môn Toán.
Tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Ngữ văn có 11/326 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch trung bình so với học bạ là 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ có 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 1 điểm 10, chênh lệch trung bình 0,31 điểm so với học bạ. Cơ quan chức năng đánh giá kết quả hai môn này không có dấu hiệu bất thường.
Riêng môn Toán, việc có 147 thí sinh đạt điểm 10 được cơ quan chức năng xác định là dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi và đang được tiếp tục điều tra, xử lý.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết, sở này đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Khởi tố 4 bị can
Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin kết quả bước đầu điều tra, xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Tuyên Quang.
Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, cùng 3 người khác để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra cùng tội danh.
Nguyễn Hà Duy nhắc bài cho một số thí sinh
Cũng theo Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang, quá trình điều tra bước đầu xác định, bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị thực hiện không đúng quy định. Từ sự đó, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài thi môn Toán.
Như tin đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc là bài học lớn đối với công tác tổ chức kỳ thi
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định quan điểm xuyên suốt là xử lý vụ việc khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Tuyên Quang đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, đặc biệt là những thí sinh không liên quan đến vụ việc, không để các em bị ảnh hưởng.
Cho rằng vụ việc là bài học lớn đối với công tác tổ chức kỳ thi, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết địa phương sẽ rà soát toàn diện quy trình tổ chức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát độc lập và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ tham gia tổ chức kỳ thi nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự...
Kết thúc họp báo, ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị cơ quan truyền thông tuyên truyền về sự việc cùng các giải pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tuyên Quang trong quá trình rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Rà soát kết quả thi trên cả nước: Dữ liệu mở là lợi thế lớn để giám sát kỳ thi
VOV.VN - Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng về việc rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên phạm vi cả nước, thầy Vũ Khắc Ngọc cho rằng đây là cơ hội để nhìn lại toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi. Theo thầy Ngọc, giải pháp lâu dài là phát huy dữ liệu mở, ứng dụng công nghệ và giảm tối đa sự can thiệp của con người.