Vụ nam sinh sát hại người yêu: Con trẻ dại dột, cha mẹ buốt lòng

Sự việc một nam sinh viên quê ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên ra tay sát hại 2 cô gái trẻ tại một nhà trọ ở Hà Nội vào sáng 16/9 đã gây nên sự phẫn uất, bức xúc trong dư luận về sự tàn độc của hung thủ, khi một trong 2 nạn nhân lại chính là người yêu của đối tượng. Đáng buồn hơn những vết thương thể xác do sự dại dột của con trẻ gây ra lại là những vết thương cứa đến tận tâm can, đáy lòng của bậc làm cha làm mẹ. Bởi họ luôn kỳ vọng về tương lai tươi sáng của con em mình khi bước chân vào giảng đường Đại học.



Căn nhà của hung thủ Giàng A Dông tràn ngập không khí tang thương.

Chiều muộn 17/9, bên căn nhà gỗ nhỏ dựa vào lưng núi của bản Háng Trở 2, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, những người thân của đối tượng Giàng A Dông (23 tuổi) vẫn đang tất bật chuẩn bị các thủ tục làm đám tang cho đứa con, đứa cháu trai dại khờ của mình. Không có tiếng khóc, chỉ có tiếng lục cục đục đẽo, tiếng cưa máy của thợ mộc vội vàng chỉnh sửa lại chiếc áo quan vừa được sắm vội vàng. Ánh mắt của các thành viên trong gia đình, bà con họ hàng, làng xóm trĩu nặng, không chỉ áy náy về những tội lỗi của Giàng A Dông gây ra mà còn là sự tiếc nuối cho tương lai rộng mở của một chàng kỹ sư, một cô dược sỹ tương lai.



Ông Giàng A Cống, bố của Giàng A Dông cho biết, trong 9 đứa con (6 nam, 3 nữ), Giàng A Dông là niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình bởi đây cũng là thanh niên duy nhất của bản Háng Trở 2 từ trước đến nay theo học được đến đại học. Niềm tin, niềm hy vọng lớn lao ấy đột ngột vụt tắt vào sáng 16/9 khi nhà trường, cơ quan chức năng thông báo về những tội lỗi kinh hoàng mà con trai ông gây ra. Đến giờ này, không chỉ ông mà tất cả các thành viên trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc ấy, không dám đối diện với gia đình nạn nhân. Đám tang theo lý của người Mông ở đây thường diễn ra 4 ngày, nhưng đối với gia đình ông và sự việc này thì có thể nó sẽ chỉ kết thúc chóng vánh trong ngày một, ngày hai.



Không có tiếng khóc, chỉ có tiếng lục cục đục đẽo của thợ mộc vội chỉnh lại áo quan cho kịp làm các nghi lễ mai táng.

Về nguyên nhân dẫn đến sự vụ đau lòng, ông Cống cho biết cũng chỉ nghe lơ mơ từ con trai thứ 8 đang làm việc tại Hà Nội kể về việc mâu thuẫn tình cảm giữa Giàng A Dông với nạn nhân Sùng Thị Mỹ Lan, tuy nhiên lại chưa bao giờ được nghe con trai tâm sự hay trải lòng về những uất ức tình cảm của bản thân. Chỉ biết rằng ông luôn hy vọng, nhắn nhủ Dông phải cố gắng học hành, thành tài, sau khi ra trường công việc ổn định sẽ tiến hành lập gia đình, báo đáp cha mẹ. Giờ đây ước mơ có một cậu con trai làm cán bộ nhà nước như cánh cửa nặng đóng sập trước mắt, còn bản thân ông và gia đình chưa biết phải đối diện ra sao với những người Mông đồng hương tại miền sơn cước Mường Báng của mình.



Ông Chang A Di, Phó trưởng Công an xã Mường Báng cho biết, tại địa phương, Giàng A Dông là người hiền lành, không có tiền án, tiền sự, gia đình thuộc diện thuần nông, không khá giả nhưng vẫn nỗ lực cho con theo học đại học. Thời gian Dông đi học đại học tại Hà Nội, công an sở tại cũng không theo dõi được thông tin gì thêm. Chỉ đến khi sự việc xảy ra, qua thông tin từ những người thân trong gia đình cung cấp mới nắm được khoảng 1 năm nay Dông có quan hệ yêu đương với Sùng Thị Mỹ Lan có hộ khẩu thường trú tại bản Háng Trở 1 cùng địa bàn, đang theo học năm thứ 2 tại một trường Cao đẳng dược tại Hà Nội. Tuy nhiên do Dông thường xuyên ghen tuông thái quá nên Mỹ Lan muốn chia tay. Sau khi chia tay, đối tượng thường xuyên tìm gặp, gọi điện, nhắn tin doạ dẫm bạn gái cũ, thậm chí doạ ra tay sát hại để trả thù tình.



Chiều 17/9, thi thể của Sùng Thị Mỹ Lan cũng đã được đưa về gia đình để tiến hành mai táng.

Về phía gia đình nạn nhân Sùng Thị Mỹ Lan, trao đổi với phóng viên VOV chiều 17/9, ông Sùng A Phòng - bố nạn nhân cho biết, Lan là con gái cả trong gia đình, còn một cậu em út cũng đang theo học tại Hà Nội. Chiều 13/9 là lần cuối cùng gia đình được nói chuyện trước khi em bắt xe đêm xuống trường theo học. Ở nhà Lan là đứa con ngoan ngoãn, chịu khó phụ giúp gia đình, chỉ hay tâm sự về việc học chứ chưa bao giờ kể về chuyện tình cảm riêng tư cá nhân. Bản thân ông cũng chỉ nghe loáng thoáng về việc con mình có bạn trai ở cùng địa phương nhưng do con đã lớn nên cũng chưa bao giờ ngăn cấm. Hiện tại sau khi sự việc xảy ra, ông vẫn ám ảnh, không dám nhìn lại những vết thương, những hình ảnh hiện trường do cơ quan công an cung cấp cho gia đình.

Con trẻ dại dột – cha mẹ buốt lòng, hiện ngoài việc lo hậu sự cho con, gia đình ông vẫn đang đợi chờ công bố kết quả điều tra từ cơ quan công an và một lời xin lỗi dẫu muộn màng từ phía gia đình hung thủ.



Trước đó như đã thông tin, sáng 16/9 tại một nhà trọ trên địa bàn phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng khi nam sinh viên Giàng A Dông trong khi nói chuyện xảy ra mâu thuẫn đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân Sùng Thị Mỹ Lan tử vong tại chỗ. Sau đó đối tượng đi ra ngoài thấy nữ sinh Ngô Thị X, sống cùng phòng trọ với nạn nhân Mỹ Lan liền tiếp tục cầm dao đâm khiến X cũng tử vong tại chỗ. Khi cầm dao tự tử bất thành, Dông đã cầm dao truy sát 3 nữ sinh khác còn lại trong phòng nhưng bất thành nên đã nhảy lầu xuống đất tự tử và bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E ngay sau đó nhưng hung thủ cũng đã tử vong.



Hiện vụ án rúng động dư luận này đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy điều tra làm rõ.



Người mất đã mất, người ở lại buốt lòng, còn sự việc đau lòng trên sẽ là lời cảnh tỉnh về sự bồng bột, dại khờ trong tình yêu vội vàng, thiếu suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ hiện nay./.