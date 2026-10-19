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Vụ nghi ngộ độc khí ở Hà Nội: Bệnh nhân tổn thương phổi nặng kèm sốc

Thứ Hai, 20:56, 19/10/2026
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VOV.VN - Vụ nghi ngộ độc khí tại Hà Nội khiến 42 người nhập viện. Hai bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận đều suy hô hấp, trong đó một người tổn thương phổi rất nặng kèm sốc.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội, khiến hơn 40 người nhập viện vào sáng 19/10, trong đó một số bệnh nhân nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cùng ngày có 4 trường hợp nặng nhất phải thở máy và được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Trong số này, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 2 bệnh nhân đều bị suy hô hấp và tổn thương đường hô hấp nặng. Một bệnh nhân bị tổn thương giác mạc gần như hoàn toàn ở mắt phải, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Bệnh nhân còn lại bị tổn thương phổi rất nặng, kèm sốc và đang lo ngại người bệnh có thể phải áp dụng kỹ thuật hỗ trợ phổi nhân tạo. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực để điều trị cho bệnh nhân.

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Ảnh lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp xử lý khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV)

Về nguyên nhân gây ngộ độc, bác sĩ Nguyên cho biết theo thông tin trên nhãn bình chứa, chất gây ngộ độc có thể là clo lỏng. "Các biểu hiện ban đầu phù hợp với tình trạng phơi nhiễm một loại khí gây kích ứng mạnh niêm mạc đường hô hấp. Tuy nhiên, cần thận trọng khi xác định chính xác hóa chất gây ngộ độc và chưa thể loại trừ các khả năng khác", bác sĩ Nguyên thông tin.

Trước đó như VOV.VN thông tin, sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận 42 bệnh nhân nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Trong số này, 6 người được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Tình trạng các bệnh nhân hiện tương đối ổn định. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân gồm công nhân làm việc tại một xưởng và người dân sinh sống ở khu vực lân cận.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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