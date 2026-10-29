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Vụ nghi thịt trâu Ấn Độ tại bếp ăn bán trú ở Hoài Đức: Yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm

Thứ Năm, 11:02, 29/10/2026
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VOV.VN - UBND xã Hoài Đức (Hà Nội) yêu cầu Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương bảo quản nguyên trạng, cung cấp hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu và giải trình các nội dung phụ huynh phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức.

 

Yêu cầu bảo quản nguyên trạng, cung cấp hồ sơ thực phẩm

Theo báo cáo của UBND xã Hoài Đức gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch, địa phương đã đưa ra một loạt yêu cầu đối với Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương. Cụ thể, công ty phải cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ về nguồn gốc nguyên liệu, hóa đơn, chứng từ giao nhận, hồ sơ bảo quản và việc phân bổ nguyên liệu cho từng trường trong những ngày được kiểm tra.

Doanh nghiệp cũng phải giải trình bằng văn bản về các nội dung phụ huynh phản ánh và mối liên hệ với kho hàng phía sau cơ sở.

vu nghi thit trau An Do tai bep an ban tru o hoai Duc yeu cau lam ro nguon goc thuc pham hinh anh 1
Khu bếp của đơn vị cung ứng thực phẩm. Ảnh: T.Nga

UBND xã Hoài Đức yêu cầu công ty bảo quản nguyên trạng, cung cấp các tài liệu, dữ liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, doanh nghiệp phải thay mới các dụng cụ sơ chế không bảo đảm vệ sinh, thực hiện các yêu cầu khắc phục của đoàn kiểm tra và chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, suất ăn cung cấp.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương phải thực hiện nghiêm các quy định về truy xuất nguồn gốc, giao nhận, chế biến thực phẩm; cập nhật đầy đủ, thường xuyên thông tin trên hệ thống HanoiCheck theo quy định.

Trước đó, khoảng 4h ngày 27/10, khoảng 20 phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch, đến trụ sở và khu vực bếp nấu của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương tại thôn Nội, xã Hoài Đức, để giám sát việc nhập nguyên liệu và chế biến suất ăn bán trú.

Đến khoảng 7h cùng ngày, một số phụ huynh phát hiện một kho hàng rộng khoảng 60m², cách công ty khoảng 50m, trong tình trạng khóa kín, không có biển hiệu. Tại khu vực bãi rác bên ngoài kho, phụ huynh phát hiện các thùng carton in chữ nước ngoài, tem tiếng Việt ghi thông tin má đùi gà đông lạnh do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Tân Đại Phát nhập khẩu, phân phối, cùng một số hộp sản phẩm thịt trâu Ấn Độ.

vu nghi thit trau An Do tai bep an ban tru o hoai Duc yeu cau lam ro nguon goc thuc pham hinh anh 2
Phụ huynh phát hiện tại khu vực tập kết rác phía sau có nhiều vỏ hộp thực phầm in chữ nước ngoài

Những thông tin trên khiến phụ huynh lo ngại về nguồn gốc thực phẩm. Các phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng, làm rõ mối liên hệ với đơn vị cung cấp suất ăn và xác minh các nội dung liên quan.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Hoài Đức thành lập đoàn kiểm tra Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, hồ sơ do công ty cung cấp chưa ghi nhận giấy tờ liên quan đến thịt trâu Ấn Độ như phụ huynh phản ánh.

Công ty xuất trình hóa đơn ngày 26/10 về việc nhập 105kg má đùi gà đông lạnh, 75kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25kg bắp bò Argentina.

Theo giải trình của doanh nghiệp, số thực phẩm này phục vụ khách hàng lẻ, không được sử dụng để chế biến suất ăn cho học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch, cũng như các trường khác trên địa bàn xã.

Tiếp tục xác minh kho hàng phía sau bếp ăn

Sáng 28/10, tổ công tác xã Hoài Đức phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế xã và đại diện phụ huynh kiểm tra kho hàng phía sau bếp ăn, nơi phụ huynh nghi có liên quan đến Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương.

Qua xác minh ban đầu, kho thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn N. và bà Nguyễn Thị Y., được cho ông Nguyễn Văn Đ. thuê làm kho. Bà Y. hiện là nhân viên Công ty Mai Phương.

Tại tầng 1 của kho, diện tích khoảng 80m², đoàn kiểm tra ghi nhận 3 tủ đông chứa nhiều loại thực phẩm như thịt gà tươi, cá rô phi phi-lê, thịt lợn và xúc xích. Khu vực gác xép chưa thể kiểm tra do không có chìa khóa và lối tiếp cận.

Sau đợt kiểm tra bước đầu, Công an xã Hoài Đức được giao tiếp tục xác minh quyền quản lý, sử dụng kho, quan hệ thuê giữa các cá nhân và mối liên hệ thực tế với Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương.

Cơ quan công an cũng phối hợp với các đơn vị chuyên môn làm rõ nguồn gốc bao bì, thùng chứa và hàng hóa tại kho; đối chiếu thông tin về việc nhập, bảo quản, vận chuyển, sử dụng thực phẩm, đồng thời xác minh thông tin về vụ xô xát theo phản ánh.

Liên quan vụ việc, bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã ký văn bản gửi UBND xã Hoài Đức, đề nghị khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh từng nội dung được phản ánh.

Các nội dung liên quan đến nguồn gốc thực phẩm, việc quản lý kho hàng và mối liên hệ giữa kho với đơn vị cung cấp suất ăn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Thu Hằng/VOV.VN
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