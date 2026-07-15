Vụ người đàn ông lái xe đâm loạn xạ ở quán karaoke, xuất hiện thêm clip khác

Tóm tắt

VOV.VN - Đoạn video mới được đăng tải cho thấy trước khi lái ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke, người đàn ông bị một nhóm ba người lao vào đánh đập. Trong lúc mất bình tĩnh, người đàn ông đã điều khiển ô tô đâm loạn xạ vào xe máy trong quán.

