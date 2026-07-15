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VOV.VN - Đoạn video mới được đăng tải cho thấy trước khi lái ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke, người đàn ông bị một nhóm ba người lao vào đánh đập. Trong lúc mất bình tĩnh, người đàn ông đã điều khiển ô tô đâm loạn xạ vào xe máy trong quán.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_vu-nguoi-dan-ong-lai-xe-dam-loan-xa-o-quan-karaoke-xuat-hien-them-clip-khac.m3u8
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Vụ người đàn ông lái xe đâm loạn xạ ở quán karaoke, xuất hiện thêm clip khác
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2026-07/tiktok_vu-nguoi-dan-ong-lai-xe-dam-loan-xa-o-quan-karaoke-xuat-hien-them-clip-khac.m3u8
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