Vụ người phụ nữ leo cột điện tử vong: Công an xác định nạn nhân mắc bệnh tâm thần

VOV.VN - Chiều 4/7, Công an xã Tây Nam, TP.HCM (trước đây thuộc xã An Tây, TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xác nhận, người phụ nữ có hành vi leo và đu dây điện đã tử vong do vết thương quá nặng.