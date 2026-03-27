Vụ nhà dân cao hơn mặt đường ở Đồng Nai do nhiều yếu tố khống chế mặt bằng dự án

Áp lực từ cao độ cầu hiện hữu

Theo Ban QLDA khu vực Phú Riềng, dự án xây dựng tuyến đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với ĐT 759 (khu vực này trước đây thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) được thực hiện theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tuyến đường hiện trạng vốn là đường láng nhựa nhỏ hẹp (3 - 3,5m) đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn vị thiết kế phải nắn chỉnh cục bộ một số đoạn cơ tuyến.

Nhà cao hơn mặt đường

Giải trình về việc chênh lệch độ cao quá lớn, Ban QLDA cho biết địa hình khu vực này rất phức tạp, băng qua nhiều đồi dốc và suối lớn. Đặc biệt, tuyến đường phải kết nối với cầu số 1, công trình đã được đầu tư hoàn thiện từ năm 2021.

Do cầu số 1 đã có sẵn cao độ cố định, hồ sơ thiết kế tuyến đường bắt buộc phải bám theo cao độ của cầu để đảm bảo kết nối đồng bộ. Điều này dẫn đến việc phải đào đắp khối lượng đất đá rất lớn tại các vị trí tiếp giáp, gây ra tình trạng chênh lệch cao độ giữa mặt đường và nhà dân là không thể tránh khỏi.

Mặt khác, do địa hình đồi dốc dốc đứng, nhà dân nằm sát phạm vi tuyến khiến việc xử lý mái taluy gặp khó khăn. Bên cạnh đó, dù người dân đồng thuận hiến đất, nhưng diện tích hiến không đồng đều và không liên tục, dẫn đến không đủ không gian để mở rộng mái taluy theo tiêu chuẩn, buộc phải thi công mái dốc đứng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cho các công trình lân cận.

Ban QLDA cũng thừa nhận trong công tác khảo sát, thiết kế ban đầu chưa lường hết được những khó khăn trong việc bố trí taluy khi mặt bằng bị khống chế chặt chẽ.

Kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho người dân

Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định có 3 trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề nhất là hộ ông Lầu Dẩu Mềnh, nhà cao hơn mặt đường khoảng 2m; hộ ông Nguyễn Trọng Mạnh, nhà cao hơn mặt đường khoảng 4m; hộ ông Nguyễn Như Uyển, nhà cao hơn mặt đường lên tới 11m.

Người dân lo sợ mất an toàn nên đã rào chắn xung quanh

Đại diện Ban QLDA khẳng định, đơn vị thi công thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, không tự ý san gạt mặt bằng. Các vị trí chênh cao đều đã được trao đổi và nhận được sự đồng thuận của các hộ dân từ trước.

Hiện nay, nguyện vọng chính đáng của các hộ dân bị ảnh hưởng là được cải tạo đất hợp pháp để thuận tiện sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, quy định về việc này trên địa bàn tỉnh hiện chưa rõ ràng.

Để giải quyết dứt điểm, Ban QLDA khu vực Phú Riềng đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định tạm thời về việc cải tạo mặt bằng dọc các tuyến đường mở mới có độ chênh cao. Việc này nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, thuận lợi trong canh tác, xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Dự án cơ bản đã hoàn thành

Trước đó, VOV đưa tin Dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759 được UBND tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt cuối năm 2021, thời gian thực hiện từ 2021-2024.

Dự án do UBND huyện Phú Riềng (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, chủ đầu tư là Ban Quản lý khu vực Phú Riềng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 13,4km, bề rộng cắt ngang 9m, bề rộng mặt đường 6m, vận tốc thiết kế 60km/h, thuộc công trình cấp III, nhóm B.

Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường nhưng hiện đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi nền nhà cao hơn mặt đường từ 3m đến 12m. Người dân mong muốn được hạ cao độ nền bằng mặt đường nhưng vướng quy định về quản lý khoáng sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị sau khi kiểm tra, xác minh, tìm hướng xử lí để đảm bảo an toàn cho người dân.