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Vụ nổ khí gas gây sập nhà tại TP.HCM khiến 13 người bị thương

Thứ Sáu, 16:58, 13/11/2026
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VOV.VN - Vụ nổ khí gas trưa 13/11 tại cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM) làm đổ sập nhà dân và khiến 13 người bị thương. Lực lượng chức năng khẩn trương giải cứu các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát

Theo thông tin từ ngành chức năng, có 6 người bị thương, là hàng xóm các căn nhà kế bên. Họ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập. Hiện nay, tình hình sức khỏe của 6 người có chuyển biến tốt.

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Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập nhà (Ảnh: A.X)

Lực lượng chức năng cũng triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và giải cứu 4 người khác bị vùi dưới đống đổ nát. Đây là nhân viên đang làm việc tại cửa hàng gas, đồng thời tìm kiếm được 3 nạn nhân khác.

Trước đó, khoảng 11h, tại cửa hàng kinh doanh gas 6 Nồm (địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba) do ông Cao Thế Hiển (52 tuổi) làm chủ, xảy ra vụ nổ khí gas.

Tại hiện trường, vụ nổ đã khiến căn nhà số 81 bị đổ sập hoàn toàn và gây hư hỏng nặng nề cho các căn nhà liền kề. Gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

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Đội cứu hộ cứu thoát thành công nạn nhân bị mắc kẹt và khẩn trương đưa người bị nạn tới bệnh viện (Ảnh: A.X)

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ nạn nhân vụ sập nhà.

Vào lúc 16h chiều cùng ngày, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã đến thăm gia đình những người bị nạn do vụ nổ gây ra.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân và điều tra vụ việc.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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