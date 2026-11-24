Sau vụ nổ lớn trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, Bộ Y tế yêu cầu ngành y tế thành phố huy động tối đa nhân lực, thuốc men, máu và trang thiết bị, tập trung cấp cứu, điều trị các nạn nhân.

Trong văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội ngày 24/11, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện ưu tiên nguồn lực, bảo đảm người bị thương được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Với những trường hợp nguy kịch, vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện tiếp nhận, các đơn vị cần chủ động phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn hoặc chuyển tuyến khẩn cấp.

Bộ Y tế cũng đề nghị ngành y tế phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh danh tính những nạn nhân chưa rõ nhân thân, đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe và ổn định tâm lý cho người bị nạn cùng gia đình.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa báo động đỏ, dồn lực cứu chữa ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ nổ. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường, tổ chức sơ cứu, phân loại và vận chuyển nạn nhân. Người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Sở Y tế đồng thời yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn, duy trì nhân lực và phương tiện cấp cứu thường trực 24/24 giờ. Các cơ sở y tế cũng phải cập nhật danh sách người được tiếp nhận, tình trạng sức khỏe, chẩn đoán và hướng xử trí, báo cáo thường xuyên về Sở Y tế để tổng hợp.

Vụ nổ xảy ra khoảng 8h5 ngày 24/11 trên phố Nguyễn Văn Tuyết. Sức ép lớn khiến công trình đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà xung quanh bị hư hỏng.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện từ nhiều đơn vị đến hiện trường, triển khai tìm kiếm, cứu nạn và xử lý sự cố.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13h ngày 24/11, vụ nổ khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại các bệnh viện. Trong số 10 nạn nhân, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp.

Danh tính nạn nhân trong vụ nổ khí gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết VOV.VN - Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, vụ nổ khí gas gây sập nhà tại phố Nguyễn Văn Tuyết đã khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 5/6 nạn nhân tử vong.