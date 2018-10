Vụ nổ tàu cá ở Lý Sơn: 8 người qua nguy kịch, 1 người phải cưa chân

Liên quan đến vụ nổ tàu cá ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm 1 người chết, nhiều người bị thương, chiều nay (18/10), bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, 8 nạn nhân nhập viện điều trị từ rạng sáng nay hiện đã qua nguy kịch. Một bệnh nhân 28 tuổi phải cưa chân để cứu mạng.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 8 nạn nhân vụ nổ tàu cá ở tỉnh Quảng Ngãi khoảng 2h30' ngày 18/10.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng từ 30% đến 50%; một số bệnh nhân bị mảnh vỡ dị vật (kính, dăm gỗ) dính vào đầu và mắt.

Hiện các bệnh nhân đã được các ê - kíp bác sĩ của bệnh viện điều trị qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm tính mạng. Có 2 người trong số đó bị thương khá nặng. 1 bệnh nhân nam 28 tuổi bị dập nát chân buộc phải cưa chân để cứu mạng.

Nổ tàu cá ở huyện Lý Sơn (Ảnh do người dân cung cấp).

“Hiện tại 2 bệnh nhân vẫn tiếp tục theo dõi, còn 6 bệnh nhân khác tạm thời ổn định toàn thân nhưng độ bỏng diễn tiến thế nào cũng chưa đánh giá được. Các nạn nhân bị bỏng 30% đến 40%, tiếp tục trong những ngày tới thế nào sẽ công bố sau. Hiện có bệnh nhân đã nói chuyện được nhưng tinh thần còn hoảng loạn”, bác sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết.

Một bệnh nhân đang điều trị tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đà Nẵng nói, khi tàu phát nổ, trên tàu không có ai nấu nướng gì. Một vài người vẫn đang thức thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Hầu hết đều bị thương. Một vài người bị rớt xuống nước. Rất may tàu ở gần bờ nên khi gọi kêu cứu có nhiều tàu bạn ở gần đó ứng cứu.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, trực tiếp theo dõi điều trị tại khoa Ngoại bỏng, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Có một số người do hơi nóng táp vào, một số người cháy tóc. Không bị trực tiếp quá nhiều nên hiện tại mức độ bỏng đánh giá trên lâm sàng chưa thấy bỏng sâu. Chỉ có kèm theo do nổ nên kèm theo vừa cháy, vừa dị vật văng vào người, giống như các dị vật do hỏa khí vậy. Có bệnh nhân đã hội chẩn sáng nay vào viện với tình trạng chân bên phải lạnh, tuần hoàn mạch khoeo bắt không được. Khám xét bị dập phần mềm nhiều và gãy 1/3 trên cẳng chân bên phải, hội chẩn viện khẩn trên bàn mổ quyết định cắt cụt mới cứu sống bệnh nhân được.

Rửa vết thương cho bệnh nhân bỏng.

Vụ nổ tàu cá ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vào khoảng 22 giờ tối qua (17/10). Tàu QNg 96068 TS, công suất 718 CV, hành nghề lặn do ngư dân Trương Minh Kính, 46 tuổi, ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng bất ngờ phát nổ khi cách đảo Lý Sơn khoảng 6 hải lý.

Lúc đó, trên tàu có 13 thuyền viên đang trên đường trở về bến. Vụ nổ làm ngư dân Dương Minh Hùng, 21 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải tử vong tại chỗ; các thuyền viên còn lại đều bị thương.

Nhận được thông tin, chính quyền xã An Hải phối hợp với cơ quan chức năng huyện Lý Sơn và tàu cá của ngư dân Đinh Văn Trọng đã khẩn trương ra lai dắt và đưa các thuyền viên bị nạn đi cấp cứu. Nguyên nhân xảy ra vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

