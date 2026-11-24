Liên quan đến vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) khiến nhiều người thương vong, PGS.TS.BS Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, đơn vị tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ nổ, trong đó 1 nạn nhân 41 tuổi đã tử vong, nạn nhân được xác định tử vong ngoại viện.

Ngoài ra, 2 nạn nhân khác là khách đi qua đường và người ngồi uống nước. Hai nạn nhân này tình trạng chấn thương phần mềm, không nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh nhân đang được theo dõi tại Trung tâm cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên lúc 9h35p, ông Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, có 12 bệnh nhân liên quan vụ việc, trong đó 115 tiếp cận 9 bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân ban đầu như sau: có 4 bệnh nhân suy hô hấp, nhiều người đa chấn thương nặng, chủ yếu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, một phần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Trước đó như VOV.VN đưa tin, khoảng 8h sáng 24/11, quán cháo lòng trên phố Nguyễn Văn Tuyết đang mở cửa đón khách, bất ngờ từ khu vực bếp gas phát ra tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất. Quán đổ sập. Khoảng 10 nhà liền kề và phía đối diện, cách hiện trường khoảng 15m, bị bung cửa cuốn, mái tôn, mái vỉa. Xe máy dựng trước quán đổ rạp.