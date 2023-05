Vụ nước uống có đỉa: Vật chứng đã bị tiêu hủy gây khó cho cơ quan chức năng

VOV.VN - Sau khi phát hiện đỉa trong bình nước do Công ty Cổ phần nước khoáng Bang cung cấp cho trường mầm non, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Quảng Bình và các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ sự việc. Trong lúc cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân thì có thông tin cho rằng, bình nước chứa con đỉa đã bị nhà sản xuất tiêu hủy.