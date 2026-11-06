Vụ suất ăn bán trú ở Hoài Đức, Hà Nội: Không thể phó mặc cho doanh nghiệp

Phụ huynh lo khó giám sát bếp ăn ngoài trường

Liên quan đến vụ việc suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch), do Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương cung cấp, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo xác minh của UBND xã Hoài Đức ngày 3/11, một địa điểm không thuộc sở hữu Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương nhưng có lưu giữ hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn của doanh nghiệp. Nhân viên công ty thường xuyên đến lấy hàng tại đây để phục vụ chế biến suất ăn học sinh.

Cơ quan chức năng chưa có căn cứ khẳng định Công ty Mai Phương sử dụng thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ chế biến suất ăn cho học sinh. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra đã ghi nhận những tồn tại về điều kiện bảo quản, dụng cụ sơ chế và thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Nhiều vỏ thùng đựng thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ và thực phẩm đông lạnh được phụ huynh ghi nhận tại khu vực cạnh kho hàng. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Đáng chú ý, kho lưu giữ hàng hóa không có biển tên, nội quy, quy trình và chế độ vệ sinh. Một số thớt sơ chế bị ố, bề mặt không nhẵn, khó vệ sinh; thông tin truy xuất một số thực phẩm còn thiếu dữ liệu về nơi thu mua, hình ảnh nguyên liệu và hạn sử dụng.

Một số phụ huynh có con học tại phân hiệu Di Trạch cho biết, điều khiến nhiều gia đình lo lắng là bếp ăn không đặt trong khuôn viên trường. Thức ăn được chế biến ở nơi khác rồi vận chuyển đến trường, trong khi phụ huynh khó theo dõi các khâu trung gian. Nếu chưa đủ điều kiện nấu tại chỗ, phụ huynh mong nhà trường và địa phương có phương án đầu tư cơ sở vật chất để chủ động hơn.

Những lo ngại này cho thấy, khi sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn từ bên ngoài, nhà trường không chỉ cần kiểm soát chất lượng thực phẩm tại thời điểm tiếp nhận mà còn phải có cơ chế giám sát xuyên suốt các khâu trước đó. Việc phụ huynh khó tiếp cận quá trình thu mua, bảo quản, chế biến và vận chuyển càng đòi hỏi trách nhiệm kiểm tra, công khai thông tin của nhà trường và đơn vị cung cấp phải được thực hiện rõ ràng.

Nấu ăn bên ngoài: Thêm nhiều khâu cần kiểm soát

Với những trường chưa đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại chỗ, thuê đơn vị bên ngoài chế biến và vận chuyển suất ăn là phương án được lựa chọn. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm cho rằng, đây là phương án có nhiều khâu trung gian, đòi hỏi việc kiểm soát phải chặt chẽ hơn.

Ông cho rằng, nếu đủ điều kiện, tổ chức nấu ăn ngay tại trường là phương án thuận lợi nhất. Khi đó, nhà trường có thể chủ động kiểm soát từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến đến khi đưa thức ăn lên bàn ăn của học sinh.

Với trường hợp phải thuê đơn vị bên ngoài, khoảng cách từ nơi chế biến đến trường là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Tại phân hiệu Di Trạch, suất ăn được chế biến tại bếp của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương ở thôn Nội, xã Hoài Đức, cách trường khoảng 6-7km. Phân tích về phương án vận chuyển suất ăn trên quãng đường này, ông Thịnh cho rằng đây không phải là lựa chọn tốt.

“Riêng việc nấu ở xa, chưa cần nói đến chuyện bảo quản có tốt hay không, nhưng khoảng cách 7 km là khó đảm bảo. Thức ăn phải trải qua quá trình vận chuyển, đưa lên xe, chở đến trường rồi lại dỡ xuống, chia suất. Thức ăn có thể nguội đi, đồng thời phát sinh nguy cơ mất vệ sinh trong quá trình này”, ông phân tích.

Khu bếp của đơn vị cung ứng thực phẩm cho Trường Tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch). Ảnh: T.Nga

Theo ông Thịnh, nếu không thể tổ chức bếp ăn tại trường, nhà trường nên lựa chọn cơ sở chế biến có uy tín, ở gần để hạn chế thời gian và các công đoạn vận chuyển. Quá trình này cũng cần được kiểm soát về phương tiện, điều kiện bảo quản, thời gian vận chuyển và việc tiếp nhận suất ăn tại trường.

Một vấn đề khác được chuyên gia nhấn mạnh là kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào. Cần làm rõ thực phẩm được mua ở đâu, ai là người mua, được vận chuyển và tiếp nhận như thế nào, bảo quản tại địa điểm nào trước khi đưa vào chế biến. Việc truy xuất nguồn gốc không thể chỉ dừng ở hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ do doanh nghiệp cung cấp mà phải đối chiếu với thực tế tại nơi lưu giữ, sơ chế và chế biến thực phẩm.

Bởi thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng cũng chưa đủ bảo đảm an toàn nếu quá trình bảo quản, sơ chế và chế biến không đúng quy định. Chỉ cần một khâu trong chuỗi cung ứng không được kiểm soát, chất lượng bữa ăn có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc kiểm tra cần bao gồm cả nguyên liệu đầu vào, điều kiện bếp ăn, dụng cụ chế biến, vệ sinh và khẩu phần ăn của học sinh.

Đề cập thông tin phụ huynh phát hiện bao bì ghi nhãn thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ tại khu vực tập kết rác gần cơ sở cung cấp suất ăn, ông Thịnh lưu ý không nên chỉ nhìn vào xuất xứ để đánh giá thực phẩm an toàn hay không. Điều cần quan tâm là sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định, đủ điều kiện lưu thông và bảo quản đúng quy định hay không. Với bất kỳ loại thực phẩm nào, nếu không kiểm soát được các yếu tố này đều có thể phát sinh rủi ro.

Về trách nhiệm, theo ông Thịnh, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý chung đối với hoạt động tổ chức bữa ăn trong nhà trường, không thể giao toàn bộ việc kiểm soát cho doanh nghiệp cung cấp. Đơn vị cung cấp phải chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc thực phẩm và quá trình vận chuyển; nhà trường phải kiểm tra, giám sát thực tế, không chỉ tiếp nhận hồ sơ rồi phó mặc cho nhà cung cấp.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần được tham gia giám sát theo cách thức phù hợp, có thể kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. Việc giám sát cần tập trung vào những khâu thiết yếu như nguyên liệu đầu vào, điều kiện chế biến, vệ sinh bếp ăn và chất lượng khẩu phần, qua đó kịp thời phát hiện, phản ánh những dấu hiệu bất thường.

Cần cụ thể hóa quyền giám sát của phụ huynh

Tại Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội), việc kiểm soát bữa ăn được thực hiện từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp đến khi suất ăn được đưa tới học sinh. Cô Đinh Mai Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đầu năm học, trường kiểm tra hồ sơ các đơn vị cung cấp nguyên liệu và đối chiếu với điều kiện thực tế. Những ngày đầu tổ chức bữa ăn, hiệu trưởng trực tiếp đến cơ sở chế biến giám sát.

Khi thức ăn được vận chuyển đến trường, nhà trường kiểm tra nhiệt độ, đối chiếu thực đơn; nhân viên y tế cân, kiểm tra khẩu phần và phản hồi nếu có bất thường. Trường cũng duy trì sổ nhật ký để ghi nhận ý kiến của học sinh, phụ huynh về chất lượng món ăn.

Theo cô Thanh, việc giám sát cần có sự phối hợp giữa nhà trường, đơn vị cung cấp và phụ huynh. Phụ huynh cần được tạo điều kiện nắm bắt thông tin, tham gia giám sát và phản ánh kịp thời những vấn đề phát hiện; nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và phản hồi.

Cô Đinh Mai Thanh cho rằng, phụ huynh cần được tạo điều kiện tiếp cận thông tin, tham gia giám sát và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh

Thực tế này cho thấy, bên cạnh quy trình kiểm soát của nhà trường, sự tham gia giám sát của phụ huynh cũng cần được xác định rõ về quyền và cách thức thực hiện. Đây cũng là nội dung được đề cập trong dự thảo Thông tư về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến.

Đây cũng là nội dung được đề cập trong dự thảo Thông tư về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến. Theo dự thảo, cha mẹ, người giám hộ được tham gia giám sát việc tổ chức bữa ăn bằng hình thức phù hợp; có quyền phản ánh, kiến nghị với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện vấn đề.

Việc đưa quyền giám sát của phụ huynh vào dự thảo là cần thiết, nhưng điều quan trọng là phải cụ thể hóa cách thức thực hiện: nhà trường công khai thông tin gì, phụ huynh được tham gia ở những khâu nào, phản ánh qua đầu mối nào và ai chịu trách nhiệm trả lời. Giám sát không nhằm thay thế trách nhiệm chuyên môn của nhà trường hay cơ quan chức năng mà giúp tăng tính công khai và phát hiện sớm những bất cập trong tổ chức bữa ăn.

Theo đề án tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục Hà Nội giai đoạn 2026–2030, thành phố định hướng hai mô hình: nấu ăn tại trường hoặc sử dụng suất ăn sẵn từ cơ sở cung cấp, bếp ăn trung tâm đối với những trường thiếu mặt bằng, đang cải tạo hoặc bếp ăn quá tải. Với mô hình suất ăn sẵn, đơn vị cung cấp phải đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm, nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển và truy xuất nguồn gốc; nhà trường có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận, lưu mẫu và tổ chức phục vụ.

Vụ việc tại phân hiệu Di Trạch cho thấy, khi thuê đơn vị bên ngoài chế biến suất ăn, nhà trường không thể chỉ kiểm tra hồ sơ pháp lý mà phải kiểm soát được cả nơi lưu giữ nguyên liệu, quá trình chế biến, bảo quản và vận chuyển. An toàn bữa ăn của học sinh cần sự phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà trường, phụ huynh và cơ quan chức năng, trong đó trách nhiệm giám sát của nhà trường không thể buông lỏng.