Vụ trồng dứa trên đại lộ: Tạo điều kiện cho người dân thu hoạch hết vụ

Thời gian gần đây, hình ảnh những hàng dứa thẳng tắp, xanh mướt trải dài trên dải phân cách đại lộ nghìn tỷ Hoa Lư (Ninh Bình) lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau khung cảnh được ví như "đẹp như phim" là những băn khoăn về an toàn giao thông và yêu cầu bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình.

Người dân trực tiếp trồng dứa tại khu vực này cho biết, do chưa hiểu rõ các quy định pháp luật nên đã mua giống về trồng trên dải phân cách. Khi được yêu cầu trả lại mặt bằng, người dân mong muốn cơ quan chức năng tạo điều kiện cho thu hoạch hết vụ dứa hiện tại, sau đó sẽ tự nguyện bàn giao lại mặt bằng.

Những luống dứa xanh tốt, thẳng hàng trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đã nắm được thông tin và thống nhất trước mắt tạo điều kiện để người dân thu hoạch hết vụ dứa hiện tại. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải có giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

"Trước mắt, chúng tôi đồng ý để người dân thu hoạch hết vụ dứa, bên cạnh đó tuyệt đối không để phát sinh việc trồng mới. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, nếu có giải pháp an toàn thì vẫn có thể tiếp tục xem xét. Nói cách khác, chúng ta có thể hướng tới việc thuê người trồng hoa, cây cảnh vào dải phân cách này để tạo mỹ quan", ông Sơn nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cũng chỉ rõ, ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông, các lực lượng chức năng và địa phương phải đặc biệt lưu ý đến kết cấu hạ tầng công trình. Người dân không được tự ý đào bới gây ảnh hưởng đến công trình giao thông, tránh tình trạng hư hỏng chân ta-luy dẫn đến tổn hại kết cấu hạ tầng chung.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh theo hướng "thấu tình đạt lý", mang tính nhân văn. Mặc dù việc người dân tự ý canh tác trên dải phân cách giao thông là chưa đúng quy định, nhưng cách thức xử lý cần mềm mỏng để người dân vừa hiểu luật, vừa tâm phục khẩu phục.