Vũ trường lớn nhất Đà Nẵng xin dừng hoạt động

Theo đó, Công ty này xin dừng hoạt động vũ trường New Phương Đông ở số 20, đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Sở Văn hoá và Thể thao TP. Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH Hữu Thanh thực hiện nghiêm việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ vũ trường và có thông báo gửi các cơ quan quản lý liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng khẳng định: “Công ty có gửi giấy xin phép qua sở rồi. Bây giờ họ không muốn kinh doanh nữa do thấy không phù hợp thị trường. Công ty thông báo nghỉ kinh doanh thì sở xác nhận và tiếp nhận thông báo đó, thu hồi giấy phép, không có nhu cầu kinh doanh thì thông báo ngừng hoạt động”.

Trước đó, vào lúc 0h ngày 31/1/2023, Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đột kích bất ngờ vũ trường New Phương Đông và phát hiện 64 người dương tính với chất ma túy. Công an phát hiện Võ Ngọc Phi, Phan Văn Kiếm và một số người khác tàng trữ trái phép ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, ketamin.

Sau thời gian điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu đã khởi tố 8 bị can về các tội tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng, hành vi vi phạm pháp luật./.