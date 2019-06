Vụ xây “chui” 110 biệt thự: Doanh nghiệp và cơ quan quản lý đều sai

Chiều 20/6, UBND TPHCM họp báo thông tin chính thức về vụ việc cơ quan chức năng quận 7 đã lập biên bản, tạm đình chỉ thi công 110 biệt thự xây “chui”.

Ông Đào Gia Vượng - Phó Chủ tịch UBND quận 7 thông tin, dự án khu nhà ở tại phường Phú Mỹ có tên thương mại là Green Star Sky Garden do chủ đầu tư là Công ty Hưng Lộc Phát xây xong phần thô gồm 110 căn biệt thự trên đất dự án khi chưa có quyết định giao đất của UBND thành phố.

Do đó, ngày 22/5, cơ quan chức năng quận 7 đã lập biên bản, đình chỉ thi công dự án này vì pháp lý không đầy đủ. Trong thời gian dừng thi công, trong vòng 60 ngày, chủ đầu tư phải hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Về phía thành phố, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng: Công ty Hưng Lộc Phát đã sai phạm khi triển khai dự án mà chưa có chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Ngoài ra, xét theo Luật Kinh doanh Bất động sản thì có thể nói là chưa hoàn thành thủ tục pháp lý đã huy động vốn.

Theo ông Hoan, nguyên nhân của sự việc này đến từ hai yếu tố. Khách quan là do việc trình tự thủ tục xử lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp phức tạp, liên quan đến đất công. Lý do chủ quan là do công tác phối hợp và thảo luận để thống nhất chung, tính quyết đoán xử lý có sự e dè với những trường hợp này.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Về biện pháp xử lý, phía cơ quan quản lý Nhà nước gồm UBND quận 7, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng sẽ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp.

Đối với chủ đầu tư, ông Hoan cho biết, thành phố thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp với tổ công tác của thành phố kiểm tra việc thực hiện dự án này trong vòng 2 tuần. Sau kiểm tra có đề xuất biện pháp xử phạt vi phạm hành chính./.