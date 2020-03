Vụ xe tải đâm container: 40 tài xế trợ giúp gia đình nạn nhân

Như đã đưa tin, sáng 3/3, ôtô tải biển kiểm soát 63C- 031.17 do tài xế Huỳnh Ngọc Bạn điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng An Sương đi Thủ Đức, TP HCM thì bị tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương. Các tài xế trong hội “Bạn hữu Đường xa” nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giúp đỡ, an ủi gia đình các nạn nhân.

Các tài xế trong hội "Bạn hữu Đường xa" bốc xếp khoảng 20 tấn gạo sang một xe tải khác, hỗ trợ gia đình nạn nhân



Sau khi bị tai nạn, thùng xe tải bị hư hỏng nặng, khoảng 20 tấn gạo trên chiếc xe tải bị đổ dồn về phía cabin, nhiều bao gạo bị rách, gạo vương vãi trên đường. Gia đình các nạn nhân chưa biết xử trí thế nào với số lượng gạo trên thì khoảng 40 người là tài xế trong hội "Bạn hữu đường xa” đã có mặt tại hiện trường, kịp thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân chuyển gạo sang một xe khác để chở đi. Nhờ việc làm này, đến 11h trưa 3/3, lưu thông khu vực xảy ra tai nạn được giải tỏa.

Các thành viên của hội "Bạn hữu Đường xa" hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

“Nhận thông tin của mấy anh em, tài xế đi đường, khi thấy tai nạn, chúng tôi đều đăng bài lên trang bạn hữu đường xa, đồng thời người ở gần khu vực ra hỗ trợ. Nghề nghiệp tài xế ai cũng hiểu, sinh nghề tử nghiệp, ra đường gặp sự cố, chúng tôi cũng chia buồn với các gia đình”- Lái xe Đỗ Thái Díp, thành viên tham gia hỗ trợ chia sẻ./.