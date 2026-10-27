Vừa đi xe máy vừa hút thuốc lá, có bị xử phạt không?

Hành vi vừa điều khiển phương tiện vừa hút thuốc lá khi đang tham gia giao thông không chỉ làm giảm tập trung, khả năng quan sát và phản xạ khi gặp sự cố bất ngờ, mà tàn thuốc, khói thuốc bay ra còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người đi phía sau, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và mất vệ sinh môi trường.

Về chế tài xử lý, hiện hành pháp luật Việt Nam điều chỉnh hành vi này qua các quy định cụ thể thuộc lĩnh vực y tế, môi trường và trật tự an toàn giao thông.

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi hút thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hoặc trên phương tiện giao thông công cộng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Ảnh minh họa: Chat GPT

Bên cạnh đó, nếu người điều khiển phương tiện có hành vi vứt, thải, bỏ tàn hoặc mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hiện chưa có điều khoản quy định xử phạt riêng biệt cho hành vi "vừa lái xe vừa hút thuốc lá".

Tuy nhiên, nếu hành vi này khiến người điều khiển phương tiện lơ đễnh, không chú ý quan sát, không làm chủ tay lái dẫn đến việc gây cản trở giao thông hoặc gây tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm theo các nhóm lỗi vi phạm quy định về quy tắc giao thông đường bộ và gây tai nạn tương ứng được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (bao gồm cả việc bị phạt tiền mức cao và trừ điểm giấy phép lái xe).

Để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, người tham gia giao thông cần tuyệt đối tập trung điều khiển phương tiện, nói không với thói quen hút thuốc khi đang lái xe trên đường.