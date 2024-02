Vui lễ hội đầu năm nhưng không chủ quan, lơ là với giặc lửa

Cùng với đó, trong các ngày từ 13 - 15 tháng Giêng, ngoài việc cúng lễ ở bàn thờ mỗi gia đình, việc đi lễ chùa dâng hương, đốt vàng mã tại các nơi thờ tự, đình, chùa, miếu phủ rất phổ biến.

Từ đó, cũng sẽ dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ nếu như chúng ta chủ quan, lơ là và mất kiểm soát.

Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong vào rạng sáng 17/2

Theo ghi nhận của PV VOV Giao thông, chỉ trong chưa đầy một tháng trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra nhiều vụ cháy liên quan tới việc đốt cỏ, đốt rác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và các công trình xung quanh. Nhiều vụ cháy lực lượng chức năng đã phải xuống tận nơi để dập tắt đám cháy, tránh gây ra cháy lan.

Ông Lê Hồng Hiếu - Cư dân phường Phú An, TP. Thủ Đức chia sẻ: "Mấy lần trước cháy thì cũng có gọi cứu hỏa, nhưng lần này thì cháy rất lớn, các đội cứu hỏa cũng xuống dập suốt cả buổi chiều".

Với những diễn biến phức tạp như vậy, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Đội trưởng đội tham mưu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP.HCM) khuyến cáo, để chủ động phòng ngừa, không xảy ra cháy nổ, mỗi người dân, đơn vị, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm quy định về PCCC tuyệt đối không chủ quan, lơ là: "Trung bình một ngày chúng tôi nhận được khoảng từ 3-5 tin cháy cỏ, rác.

Chúng tôi mong bà con hết sức lưu ý một số nội dung cũng như thông báo của cơ quan Cảnh sát PCCC khi thực hiện việc đốt cỏ rác thì chúng ta nên báo cáo cho chính quyền địa phương hoặc báo cáo cho lực lượng PCCC và cử người để trông nom theo dõi để khi có sự cố xảy ra thì chúng ta có thể kiểm soát và khống chế được ngay".

Khu vực đốt vàng mã của cư dân chung cư Hoàng Anh Gold House

Ghi nhận trong 7 ngày Tết Giáp Thìn vừa qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 15 vụ cháy, trong đó có hai vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Đặc biệt, mới đây rạng sáng 17/2, một vụ cháy nhà dân xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, TP.HCM, khiến 4 người tử vong.

Phòng PC07 Công an TP.HCM đã liên tục tổ chức các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên Đán để phòng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Trường - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM cho biết: "Công an Thành phố tổ chức các đợt kiểm tra, tuyên truyền xử lý các tồn tại thiếu sót về PCCC trên địa bàn toàn Thành phố và chúng tôi cũng tổ chức lược lượng, phương tiện thường trực 24/24 để đảm bảo làm sao xử lý kịp thời nhất, có hiệu quả nhất các tai nạn sự cố ngay từ khi mới bắt đầu phát sinh".

Để đảm bảo an toàn, không xảy ra cháy nổ là trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà, chứ không phải của riêng ai, đặc biệt là các khu vực chung cư cao tầng, nhà trọ, nhà cho thuê. Anh Trần Khánh Quốc - Phó Ban Quản lý chung cư Hoành Anh Gold House, Nhà Bè, TP.HCM cho biết, chung cư này có hơn 1.000 căn hộ, gần 3000 người sinh sống tại đây.

Do vậy, công tác phòng chống cháy nổ luôn được Ban Quản trị, Ban Quản lý và người dân đặc biệt quan tâm.

"Chúng tôi có khuyến cáo cũng như tuyên truyền đến cho cư dân ở các bảng thông tin đặt ở vị trí sảnh, vị trí thang máy để cho cư dân nắm được tình hình ngăn ngừa rủi ro trong công tác PCCC, đặc biệt khi đốt vàng mã. Bên cạnh đó, chung cư cũng có bố trí khu vực đốt hóa vàng mã riêng biệt để không ảnh hưởng đến công tác cháy nổ, mặt khác, chung cư cũng bố trí bảo vệ thường xuyên tăng cường nhắc nhở cư dân đốt vàng mã không đúng nơi quy định", anh Trần Khánh Quốc cho biết.

Ông Võ Phan Lê Nguyễn - Phó chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết: "Chúng tôi đã chính thức phát hành và triển khai văn bản số 3399 để chỉ đạo chuyên sâu cho các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên đài truyền thanh, tuyên truyền qua các group Zalo cũng như tuyên truyền trên website, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống đoàn thể của các xã, thị trấn và trong các tổ nhân dân, đặc biệt là trong các tổ liên gia và tổ PCCC cộng đồng.

Bên cạnh đó, chúng tôi triển khai kiểm tra giám sát từ nhà trọ, các cụm dân cư đông đúc cho đến các chung cư, hướng dẫn cho bà con, cô bác làm sao để đảm bảo an toàn nhất trong công tác PCCC".

Trước những vụ cháy thương tâm xảy ra, gây thiệt hại về người và tài sản trong thời gian vừa qua do sự chủ quan, lơ là của mỗi người dân chúng ta trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM khuyến cáo: "Trong cao điểm mùa khô, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, như đối với hộ gia đình, thì chủ hộ gia đình phải thường xuyên nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình ý thức và tuân thủ nghiêm túc các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Xây dựng các phương án xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra, nhà phải đảm bảo có 2 lối thoát nạn và trang bị bình chữa cháy. Đồng thời, phải có giải pháp chống nhiễm khói vào các cầu thang và tầng trên của tòa nhà để khi xảy ra cháy thì đảm bảo an toàn lối thoát nạn cho người dân. Đồng thời, mọi người dân phải tích cực tham gia vào tổ liên gia an toàn PCCC ở địa phương.

Đối với các cơ sở doanh nghiệp, đề nghị người đứng đầu cơ sở chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC, tự rà soát và tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở của mình và khắc phục những sơ hở, thiếu sót không đảm bảo an toàn PCCC".