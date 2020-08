Vùng 5 Hải quân kịp thời cứu kéo tàu cá Kiên Giang mắc cạn

Chiều 2/8, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã kéo tàu cá Kiên Giang số hiệu KG 93003 TS ra khỏi nơi mắc cạn thành công.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, khoảng 3h sáng 1/8, tàu cá KG 93003 TS đang neo đậu tại khu vực vịnh An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang thì bị sóng đánh đứt dây neo, tàu trôi dạt vào bờ và mắc cạn. Trước nguy cơ tàu bị sóng đánh lật, chủ tàu đã liên hệ đề nghị Vùng 5 Hải quân cứu nạn khẩn cấp.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân kéo tàu cá Kiên Giang ra khỏi nơi mắc cạn.

Nhận được thông tin, lúc 6h30 cùng ngày, Vùng 5 đã điều Tàu 466, 470, 976 cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 và Tiểu đoàn 563 đến hiện trường, nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn.

Trung tá Lê Chí Quốc, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 127 cho biết, do thời tiết mưa dông, sóng to, gió lớn nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự chủ động, quyết tâm cao, sau gần 5 giờ tích cực cứu kéo, đến 13h cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã đưa được tàu cá ra khỏi nơi mắc cạn an toàn.

Tàu KG 93003 TS hành nghề thu mua hải sản, trên tàu có 3 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Út, 45 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng./.