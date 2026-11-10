English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vùng cao Sơn La rét 9-11 độ C, người dân chủ động chống rét cho gia súc

Thứ Ba, 14:36, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiệt độ vùng núi cao Sơn La giảm còn 9-11 độ C, nhiều hộ chăn nuôi chủ động quây kín chuồng trại, dự trữ thức ăn, đưa trâu bò về nuôi nhốt để chống rét.

 

Trước diễn biến cực đoan của thời tiết, để bảo vệ đàn vật nuôi, các hộ chăn nuôi vùng cao đã chủ động kiểm tra, sửa chữa và che chắn chuồng trại. Những vị trí hở được quây kín bằng bạt, phên nứa, hạn chế gió lùa; nền chuồng được vệ sinh, bổ sung chất độn để giữ ấm cho gia súc. Nhiều hộ cũng chủ động đưa trâu, bò từ khu vực chăn thả về nuôi nhốt, không để vật nuôi ở ngoài trời trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Bên cạnh việc giữ ấm, người dân còn tận dụng rơm, rạ, thân cây ngô và các phụ phẩm nông nghiệp để dự trữ thức ăn trong những ngày rét và nhất là tuyệt đối không chăn thả gia súc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C.

vung cao son la ret 9-11 do c, nguoi dan chu dong chong ret cho gia suc hinh anh 1
Sử dụng đèn điện sưởi ấm khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp

Anh Điêu Văn Thiêu ở xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La đã quây kín chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm cho đàn bò gần 10 con của gia đình, chia sẻ: "Gia đình cũng mua bạt phủ quanh chuồng, phun thuốc khử trùng thường xuyên, 2-3 tuần thì mua thuốc tẩy giun sán phòng bệnh cho gia súc. Lúc lạnh nhất thì lấy củi sưởi ấm, lấy quần áo cũ khoác cho trâu, bò".

Toàn tỉnh Sơn La hiện có gần 10 triệu con gia súc, gia cầm các loại. Đây không chỉ là nguồn thực phẩm mà còn là tài sản, nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ gia đình, nhất là đồng bào vùng cao. Ngành nông nghiệp, thú y tại cơ sở cũng tăng cường kiểm tra các khu vực có nhiệt độ xuống thấp, hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu vật nuôi bị nhiễm lạnh, thực hiện tiêm phòng vaccine, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và xử lý kịp thời khi gia súc có biểu hiện mắc bệnh.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La cho biết: ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân không chủ quan, cần chủ động dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại và thực hiện các biện pháp chăm sóc phù hợp với từng loại vật nuôi. 

vung cao son la ret 9-11 do c, nguoi dan chu dong chong ret cho gia suc hinh anh 2
 Các hộ chăn nuôi chủ động quây kín chuồng trại tránh gió lùa, sương muối

"Để bảo đảm cho đàn vật nuôi, tránh bị thiệt hại do giá rét gây ra, chúng tôi khuyến cáo các hộ chăn nuôi tại các vùng xa, vùng sâu, vùng núi cao chưa có chuồng trại kiên cố thì làm chuồng tạm để di chuyển đàn gia súc ra khỏi khu vực núi cao, gia súc thả rông về nuôi nhốt; đối với gia súc chưa kịp lùa về chỗ nuôi nhốt có thể di chuyển gia súc vào các hang đá để tránh rét và dự trữ chất đốt, củi khô, rơm, trấu…đốt sưởi cho gia súc trong những ngày giá rét để bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi", ông Toàn cho biết.

Từ đêm qua đến nay (10/11), thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La chuyển rét nhanh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 – 14 độ C, các khu vực núi cao giảm xuống còn 9 – 11 độ C. Theo dự báo, những ngày tới, tỉnh Sơn La tiếp tục xuất hiện rét đậm, rét hại. Các đơn vị chức năng đề nghị người chăn nuôi không được chủ quan, lơ là, cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh; tăng cường chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, góp phần hạn chế thiệt hại, duy trì sản xuất và ổn định thu nhập cho người nông dân.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhóm lửa chống rét ở chợ sớm Sơn La
Nhóm lửa chống rét ở chợ sớm Sơn La

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa, có nơi nhiệt độ giảm sâu dưới 5 độ C. Nhiều gia đình phải che chắn kín chuồng trại để bảo vệ đàn gia súc; người già, trẻ nhỏ hạn chế ra ngoài; còn với người lao động phải mặc nhiều lớp áo, nhóm lửa chống chọi với cái lạnh buốt thấu xương.

Nhóm lửa chống rét ở chợ sớm Sơn La

Nhóm lửa chống rét ở chợ sớm Sơn La

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa, có nơi nhiệt độ giảm sâu dưới 5 độ C. Nhiều gia đình phải che chắn kín chuồng trại để bảo vệ đàn gia súc; người già, trẻ nhỏ hạn chế ra ngoài; còn với người lao động phải mặc nhiều lớp áo, nhóm lửa chống chọi với cái lạnh buốt thấu xương.

Hà Nội lạnh sâu, người lao động nhóm lửa ngoài vỉa hè để chống rét
Hà Nội lạnh sâu, người lao động nhóm lửa ngoài vỉa hè để chống rét

VOV.VN - Hà Nội và toàn miền Bắc đang trải qua những ngày rét đỉnh điểm, nhiều quán vỉa hè quây bạt chắn gió, trong khi người lao động phải trùm kín áo, nhóm lửa trên vỉa hè, mặc áo mưa ra đường chống chọi với gió lạnh để mưu sinh.

Hà Nội lạnh sâu, người lao động nhóm lửa ngoài vỉa hè để chống rét

Hà Nội lạnh sâu, người lao động nhóm lửa ngoài vỉa hè để chống rét

VOV.VN - Hà Nội và toàn miền Bắc đang trải qua những ngày rét đỉnh điểm, nhiều quán vỉa hè quây bạt chắn gió, trong khi người lao động phải trùm kín áo, nhóm lửa trên vỉa hè, mặc áo mưa ra đường chống chọi với gió lạnh để mưu sinh.

Bộ đội biên phòng Cao Bằng hỗ trợ người dân vùng cao phòng, chống rét
Bộ đội biên phòng Cao Bằng hỗ trợ người dân vùng cao phòng, chống rét

VOV.VN - Thời điểm này, nhiều khu vực vùng cao tại tỉnh Cao Bằng trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 7- 9 độ C. Rét đậm, rét hại kéo dài, gây ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi và sinh hoạt của người dân. Để hạn chế ảnh hưởng, ngay từ đầu mùa rét, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp giúp người dân.

Bộ đội biên phòng Cao Bằng hỗ trợ người dân vùng cao phòng, chống rét

Bộ đội biên phòng Cao Bằng hỗ trợ người dân vùng cao phòng, chống rét

VOV.VN - Thời điểm này, nhiều khu vực vùng cao tại tỉnh Cao Bằng trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 7- 9 độ C. Rét đậm, rét hại kéo dài, gây ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi và sinh hoạt của người dân. Để hạn chế ảnh hưởng, ngay từ đầu mùa rét, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp giúp người dân.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục