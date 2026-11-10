Vùng cao Sơn La rét 9-11 độ C, người dân chủ động chống rét cho gia súc

Trước diễn biến cực đoan của thời tiết, để bảo vệ đàn vật nuôi, các hộ chăn nuôi vùng cao đã chủ động kiểm tra, sửa chữa và che chắn chuồng trại. Những vị trí hở được quây kín bằng bạt, phên nứa, hạn chế gió lùa; nền chuồng được vệ sinh, bổ sung chất độn để giữ ấm cho gia súc. Nhiều hộ cũng chủ động đưa trâu, bò từ khu vực chăn thả về nuôi nhốt, không để vật nuôi ở ngoài trời trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Bên cạnh việc giữ ấm, người dân còn tận dụng rơm, rạ, thân cây ngô và các phụ phẩm nông nghiệp để dự trữ thức ăn trong những ngày rét và nhất là tuyệt đối không chăn thả gia súc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C.

Sử dụng đèn điện sưởi ấm khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp

Anh Điêu Văn Thiêu ở xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La đã quây kín chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm cho đàn bò gần 10 con của gia đình, chia sẻ: "Gia đình cũng mua bạt phủ quanh chuồng, phun thuốc khử trùng thường xuyên, 2-3 tuần thì mua thuốc tẩy giun sán phòng bệnh cho gia súc. Lúc lạnh nhất thì lấy củi sưởi ấm, lấy quần áo cũ khoác cho trâu, bò".

Toàn tỉnh Sơn La hiện có gần 10 triệu con gia súc, gia cầm các loại. Đây không chỉ là nguồn thực phẩm mà còn là tài sản, nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ gia đình, nhất là đồng bào vùng cao. Ngành nông nghiệp, thú y tại cơ sở cũng tăng cường kiểm tra các khu vực có nhiệt độ xuống thấp, hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu vật nuôi bị nhiễm lạnh, thực hiện tiêm phòng vaccine, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và xử lý kịp thời khi gia súc có biểu hiện mắc bệnh.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La cho biết: ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân không chủ quan, cần chủ động dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại và thực hiện các biện pháp chăm sóc phù hợp với từng loại vật nuôi.

Các hộ chăn nuôi chủ động quây kín chuồng trại tránh gió lùa, sương muối

"Để bảo đảm cho đàn vật nuôi, tránh bị thiệt hại do giá rét gây ra, chúng tôi khuyến cáo các hộ chăn nuôi tại các vùng xa, vùng sâu, vùng núi cao chưa có chuồng trại kiên cố thì làm chuồng tạm để di chuyển đàn gia súc ra khỏi khu vực núi cao, gia súc thả rông về nuôi nhốt; đối với gia súc chưa kịp lùa về chỗ nuôi nhốt có thể di chuyển gia súc vào các hang đá để tránh rét và dự trữ chất đốt, củi khô, rơm, trấu…đốt sưởi cho gia súc trong những ngày giá rét để bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi", ông Toàn cho biết.

Từ đêm qua đến nay (10/11), thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La chuyển rét nhanh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 – 14 độ C, các khu vực núi cao giảm xuống còn 9 – 11 độ C. Theo dự báo, những ngày tới, tỉnh Sơn La tiếp tục xuất hiện rét đậm, rét hại. Các đơn vị chức năng đề nghị người chăn nuôi không được chủ quan, lơ là, cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh; tăng cường chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, góp phần hạn chế thiệt hại, duy trì sản xuất và ổn định thu nhập cho người nông dân.