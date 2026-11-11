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Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thả 16 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên

Thứ Tư, 15:32, 11/11/2026
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VOV.VN - Sau thời gian cứu hộ, chăm sóc và phục hồi sức khỏe, 16 cá thể động vật rừng thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm vừa được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả về môi trường tự nhiên.

 

Ngày 11/11, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai tổ chức tái thả 16 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 414, thuộc lâm phần do Vườn Quốc gia quản lý.

Các cá thể được tái thả thuộc 9 loài, như diều đầu nâu, rùa núi vàng, rùa núi viền, rùa sa nhân, rùa răng, cu li nhỏ, cầy hương, khỉ đuôi lợn và khỉ mặt đỏ.

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Lực lượng chức năng thả động vật quý hiếm về tự nhiên

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết, toàn bộ số động vật trên được tiếp nhận trong tháng 10 và tháng 11/2026, thông qua việc người dân tự nguyện bàn giao và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thời điểm mới tiếp nhận, nhiều cá thể có sức khỏe yếu, bị thương nặng, thể trạng suy kiệt, thậm chí mất bản năng tự nhiên. Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật đã triển khai các biện pháp chăm sóc, điều trị thú y, xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã.

Culi khỏe mạnh được thả về rừng

Qua kiểm tra sức khỏe định kỳ đầu tháng 11/2026, cả 16 cá thể đều phục hồi tốt, lấy lại bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sinh tồn độc lập trong môi trường rừng. Hoạt động tái thả có sự giám sát của lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương, bảo đảm tuân thủ các quy trình, quy định pháp luật và an toàn cho động vật.

Việc đưa các loài động vật hoang dã trở lại môi trường tự nhiên không chỉ góp phần phục hồi quần thể các loài, duy trì đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, mà còn cho thấy hiệu quả của công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã tại địa phương.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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