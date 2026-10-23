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Vườn Quốc gia Vũ Quang thả 22 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên

Thứ Sáu, 21:58, 23/10/2026
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VOV.VN - Ngày 22/10, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tổ chức thả 22 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, góp phần phục hồi quần thể và bảo tồn đa dạng sinh học.

Các cá thể được thả  về tự nhiên gồm 5 cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 13 cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta), 3 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và 1 cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus).

vuon quoc gia vu quang tha 22 ca the dong vat hoang da ve tu nhien hinh anh 1
22 cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên.

Đây là những loài động vật hoang dã có giá trị về đa dạng sinh học, cần được ưu tiên bảo vệ. Việc tái thả các cá thể về môi trường sống tự nhiên góp phần phục hồi quần thể, duy trì cân bằng sinh thái và nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Hoạt động được tổ chức tại khu vực rừng tự nhiên thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang, với sự tham gia của đại diện Đồn Biên phòng Hương Quang, lãnh đạo cùng cán bộ, viên chức và người lao động của Vườn.

Vườn Quốc gia Vũ Quang nằm ở phía tây bắc tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích 55.028,9 ha, sở hữu hệ sinh thái rừng phong phú và là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có những loài quý hiếm.

Bá Thăng/VOV.VN
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