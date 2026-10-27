Vướng mặt bằng, trường liên cấp Bờ Y chưa thể thi công đồng loạt

Những ngày cuối tháng 10, thời tiết ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ) nắng nóng, thuận lợi cho việc thi công. Tại công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Bờ Y, các đơn vị đang thi công phần móng, gia công cốt thép các khối nhà học lý thuyết và nhà bộ môn trung học cơ sở. Nhà thầu cũng triển khai xây dựng tường rào, cổng ngõ và lắp đặt hệ thống cống ly tâm.

Khu đất chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Trần Minh Quý, đại diện nhà thầu Công ty Cổ phần Trường Long cho biết, đơn vị bắt đầu thi công từ ngày 24/9. Nhà thầu đã huy động 3 máy đào, 2 ô tô, 1 máy ủi, 1 xe lu cùng thiết bị trộn bê tông đến công trường. Theo ông Trần Minh Quý, do mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ nên đơn vị chưa thể triển khai đồng loạt các hạng mục.

“Nhà thầu ưu tiên triển khai song song các hạng mục nhà dân dụng, tường rào, cổng ngõ. Hiện nay, chúng tôi cũng đang gia công thép và các cống ly tâm để thi công đồng thời. Khó khăn hiện nay là mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ, diện tích thi công còn hạn chế. Chúng tôi mong sớm có mặt bằng để triển khai đồng loạt các hạng mục, bảo đảm tiến độ công trình”, ông Trần Minh Quý nói.

Xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Bờ Y,

Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi đã chỉ định Công ty Cổ phần Trường Long thực hiện Gói thầu số 02-XL, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Bờ Y. Gói thầu có giá trị hơn 186 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 280 ngày.

Dự án được triển khai trên khu đất quy hoạch khu thể thao trước đây với tổng diện tích khoảng 5,1 héc ta. Ngoài phần đất do địa phương quản lý, khu vực này còn có đất sản xuất nông nghiệp của 36 hộ dân.

Khi có chủ trương xây dựng trường liên cấp, đa số người dân đồng tình vì công trình đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương, nhất là học sinh dân tộc thiểu số và trẻ em thuộc hộ nghèo. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do một số hộ chưa đồng thuận với mức bồi thường đất nông nghiệp.

Đến nay, mới có 8 trong tổng số 36 hộ dân bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 2,4 héc ta. Theo mức giá áp dụng tại địa phương, đất nông nghiệp trong khu vực có giá 53.000 đồng/m². Một số hộ dân cho rằng mức giá này thấp hơn nhiều so với giá thị trường nên kiến nghị xem xét tăng mức hỗ trợ.

Dãy nhà học đang được triển khai xây dựng.

Ông Trần Sỹ Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét cơ chế bồi thường phù hợp. Xã cũng đã rà soát quỹ đất nông nghiệp có vị trí tương đồng để đề xuất phương án bồi thường bằng đất cho các hộ bị thu hồi đất.

Địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Ông Trần Sỹ Hải cho biết, đối với 10 hộ dân đã xây dựng nhà ở trong khu vực dự án, xã đang rà soát, xử lý từng trường hợp.

“Hiện nay, tại khu vực này có 10 hộ gia đình đã xây nhà và sinh sống từ lâu. Trong đó, có 2 hộ làm nhà trước năm 2014 nhưng hiện không còn đất ở tại vị trí khác. Xã đang tiến hành công tác bồi thường và xác định phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ không còn đất ở nơi khác. Đến nay, xã đã giới thiệu vị trí đất cho một hộ gia đình. Hộ này đã thống nhất với phương án và đang chờ phê duyệt quyết định để bàn giao đất trước ngày 30/10. Đối với hộ còn lại, xã đang tiếp tục tìm kiếm vị trí phù hợp để giới thiệu theo nguyện vọng của gia đình”, ông Trần Sỹ Hải nói.

Nhà thầu tập kết vật liệu để thi công dự án.

Tỉnh Quảng Ngãi triển khai xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Trong đó, 4 trường tại các xã Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong với tổng mức đầu tư gần 890 tỷ đồng, đã đưa vào giảng dạy trong năm học 2025–2026.

5 trường còn lại tại các xã Bờ Y, Ia Đal, Ia Tơi, Đăk Long và Đăk Plô có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công. Các đơn vị đã tổ chức san ủi mặt bằng và huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Việc vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Bờ Y đang ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu triển khai thi công Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Bờ Y

Thời gian qua, tại các cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiều lần nhắc nhở UBND xã Bờ Y đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Đến nay, công tác này vẫn diễn ra chậm, ảnh hưởng tiến độ thi công. Ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án Tây Quảng Ngãi cho biết, Ban đang khẩn trương phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai đồng loạt các hạng mục.

“Hiện nay, tất cả các đơn vị đều đã triển khai xây dựng trường. Riêng tại xã Bờ Y, nếu UBND xã chậm bàn giao mặt bằng thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Đây là vấn đề đã được đặt ra từ giai đoạn 1. Vì vậy, đề nghị UBND xã Bờ Y khẩn trương giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án”, ông Võ Đại Tân cho biết thêm.