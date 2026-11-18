Từ sáng sớm, ông Đinh Văn Yên, 66 tuổi, trú tại thôn Liên Phú, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình đã có mặt ở xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) để dự lễ giỗ lần thứ 54 của các liệt sĩ đã hy sinh ở hang Tám Cô và đường 20 - Quyết Thắng. Anh trai của ông là liệt sĩ Đinh Công Đính, 1 trong 13 liệt sĩ hy sinh ở hang Tám Cô sau trận bom tàn phá năm 1972.

Ông Đinh Văn Yên (người mang áo xanh) thắp hương tưởng nhớ anh trai và các liệt sĩ hy sinh ở hang Tám Cô

Ông Yên đã vượt quãng đường hơn 500km từ Ninh Bình đến Đường 20 Quyết thắng tại Quảng Trị, thắp nén hương lên ngôi mộ chung các liệt sĩ ở hang Tám Cô. Ông đứng lặng tưởng niệm, đôi mắt hướng về nơi người anh trai cùng đồng đội đang yên nghỉ.

Gia đình ông Yên có 6 anh chị em, liệt sĩ Đinh Công Đính là con thứ 4. Cuối năm 1973, gia đình nhận được giấy báo tử của liệt sĩ Đinh Công Đính, chỉ biết hy sinh ở mặt trận phía Nam, lúc đó ông Yên mới 19 tuổi. Năm 1995, gia đình biết được liệt sĩ Đinh Công Đính từng tham gia chiến đấu và hy sinh trên Đường 20 - Quyết Thắng. Sau quá trình xác minh của cơ quan chức năng, gia đình mới biết chính xác, người anh trai cùng 12 chiến sĩ hy sinh tại hang Tám Cô trên Đường 20 - Quyết thắng.

Ngôi mộ chung các liệt sĩ ở hang Tám Cô

Mỗi lần về đây, thấy nơi an nghỉ của anh trai và các liệt sĩ ngày càng khang trang, được chăm sóc chu đáo, ông Đinh Văn Yên rất ấm lòng: “Năm nào tôi cũng vào đây, khi vừa bước chân trên xe xuống, tôi thấy lạnh toát như ở trong nhà lạnh bước ra, cảm thấy xúc động, cảm nhận được người thân đang nằm tại đây. Rất cảm ơn cán bộ, nhân viên ở khu du lịch này (Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng) đã chăm sóc hương khói phần mộ các liệt sĩ”.

Những ngày này, Di tích hang Tám Cô và Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 - Quyết Thắng tiếp đón nhiều thân nhân, cựu thanh niên xung phong, người dân và du khách cùng các đơn vị đến dâng hương tri ân. Trong số những người về đây, có bà Nguyễn Thị Thanh, trú tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1971, bà Thanh thuộc Đại đội Thanh niên xung phong C211, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường 20 - Quyết Thắng.

Bà Nguyễn Thị Thanh về thăm chiến trường xưa và dâng hương tưởng nhớ đồng đội

Trở về chiến trường xưa trong dịp lễ giỗ lần thứ 54 của các anh hùng liệt sĩ, những ký ức về đồng đội cũ được bà nhắc lại trong niềm xúc động.

Năm đó, bà Thanh cùng các thanh niên xung phong bám đường, thông tuyến giữa mưa bom, bão đạn. Những người lính mười tám đôi mươi ngày đó bất chấp hiểm nguy, bảo đảm tuyến chi viện chiến trường luôn thông suốt.

Trong ngày trở lại nơi từng gắn bó, bà Nguyễn Thị Thanh nhớ từng đồng đội đã sát cánh bên mình, tưởng nhớ những người nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn. “Dù tuổi đã cao, nhưng hằng năm khi có dịp lễ giỗ như thế này, tôi cũng sắp xếp để con cháu đưa vào đây gặp lại những đồng đội, dâng hương các liệt sĩ đã hy sinh”.

Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng

Đường 20 - Quyết Thắng là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Trong những năm chiến tranh, đây là tuyến vận tải chiến lược. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong ngày đêm bám trụ, bảo đảm giao thông thông suốt để kịp thời chi viện sức người, sức của cho chiến trường.

Hang Tám Cô tại km16+500 trên đường 20 - Quyết Thắng là một trong những “tọa độ lửa” ác liệt giai đoạn 1971-1972. Ngày 14/11/1972, khi các lực lượng đang làm nhiệm vụ, máy bay Mỹ ập đến đánh phá. Trận bom làm 13 người đang trú trong hang hy sinh, gồm 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh. Năm 2013, hang Tám Cô được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

Người dân đến dâng hương trong lễ giỗ lần thứ 54 của các liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng được giao tổ chức lễ giỗ lần thứ 54 của các liệt sĩ hy sinh ở hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng. Lễ giỗ năm nay diễn ra trong 8 ngày, từ 16 đến 24/11 (tức ngày 8 đến 16/10 âm lịch). Trong đó, chính giỗ tổ chức ngày 17/11 với các phần lễ như thỉnh chuông, cầu siêu, cúng cơm. Lễ cúng cơm hằng ngày cho các liệt sĩ tiếp tục thực hiện đến ngày 23/11, kết thúc sẽ là lễ hoàn mãn vào ngày 24/11.

Các đoàn đến dâng hương trong lễ giỗ lần thứ 54 của các liệt sĩ hy sinh ở hang Tám Cô và đường 20 - Quyết Thắng

Ông Lê Chiêu Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, từ đầu năm đến nay, hang Tám Cô và Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 - Quyết Thắng đón gần 40.000 lượt khách đến dâng hương, tri ân. “Từ năm 2012 đến bây giờ, năm nào chúng tôi cũng tổ chức các lễ giỗ và cầu siêu. Lễ giỗ tổ chức trong 1 tuần, tri ân các liệt sĩ và tạo điều kiện để du khách, nhân dân, đồng bào cả nước đến thắp hương, thăm viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi cũng chuyên nghiệp hóa quy trình cụ thể công tác đón tiếp, phục vụ khách thăm viếng, dâng hương tại các di tích này một cách chu đáo, trọn vẹn”.