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Xã miền núi Thanh Hóa có thêm doanh nghiệp mới trong năm 2026

Thứ Ba, 09:55, 03/11/2026
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VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Sơn Thủy (Thanh Hóa) thành lập mới một doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch. Địa phương cũng triển khai các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Theo Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 3/10/2026 của UBND xã Sơn Thủy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, địa phương đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm, xã thành lập mới một doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch. Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn có 4 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động và trên 50 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể kê khai thuế.

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Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Sơn Thủy (Thanh Hóa) thành lập mới một doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch. Địa phương cũng triển khai các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 8/5/2026 về hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026–2030.

Cùng với đó, địa phương triển khai các hoạt động kết nối cung - cầu, quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; phối hợp khảo sát sản xuất, tiếp cận tín dụng chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, trang trại, gia trại và hợp tác xã sản xuất hàng hóa.

UBND xã Sơn Thủy cũng tuyên truyền, định hướng phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện miền núi, tập trung vào chăn nuôi, sản xuất và chế biến lâm sản, cây dược liệu, nông sản đặc trưng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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