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Xã Sơn Thủy, Thanh Hóa giảm từ 43 xuống còn 6 hộ nghèo sau rà soát năm 2026

Thứ Sáu, 11:42, 30/10/2026
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VOV.VN - Sau rà soát năm 2026, xã Sơn Thủy (Thanh Hóa) còn 6 hộ nghèo, giảm 37 hộ so với đầu năm. Tuy nhiên, số hộ cận nghèo tăng lên 408 hộ.

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo của UBND xã Sơn Thủy, đầu năm 2026, toàn xã có 853 hộ, trong đó 43 hộ nghèo, chiếm 5,05% và 371 hộ cận nghèo, chiếm 43,54%.

Sau rà soát năm 2026, số hộ nghèo giảm xuống còn 6 hộ, tỷ lệ 0,68%. Trong khi đó, số hộ cận nghèo tăng từ 371 lên 408 hộ, chiếm 47,83% tổng số hộ toàn xã.

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Sau rà soát năm 2026, số hộ nghèo ở xã Sơn Thủy giảm xuống còn 6 hộ, tỷ lệ 0,68%

Trong 9 tháng đầu năm, xã triển khai các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, hướng dẫn người dân tiếp cận chương trình hỗ trợ sản xuất, vay vốn tín dụng chính sách, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Địa phương đã thực hiện xong Tiểu dự án 3, Dự án 4 về hỗ trợ việc làm bền vững, với tổng kinh phí 118 triệu đồng từ nguồn vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026.

UBND xã Sơn Thủy đánh giá, một số hộ nghèo vẫn thiếu vốn, tư liệu sản xuất, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm tổ chức sản xuất. Khả năng tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập còn hạn chế; việc kết nối việc làm và nhân rộng các mô hình sinh kế tại một số địa bàn gặp khó khăn.

Trong những tháng cuối năm, địa phương tiếp tục tập trung hỗ trợ các hộ có nguy cơ tái nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng thời tăng cường tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nghề và triển khai các mô hình sinh kế phù hợp.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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