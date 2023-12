Xác định nguyên nhân vụ cháy tại LOTTE Mart Nam Sài Gòn

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 22/12, xảy ra sự cố chập điện máy hút khói, dẫn đến khói phát sinh từ bếp dầu của cửa hàng Lotteria, là một quầy thuê của siêu thị.

Nơi xảy ra vụ cháy

Ngay lập tức, LOTTE Mart đã phối hợp với lực lượng chức năng Quận 7 khẩn trương khoanh vùng khu vực bốc khói và xử lý sự cố. Sự việc xảy ra tại khu bếp đang đun nấu của quầy, gây thiệt hại 3m2 bếp nấu.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị (Ảnh NQ)

Đại diện LOTTE Mart cho biết, khi xảy ra sự cố, đơn vị đã nhanh chóng xử lý, khách hàng được hướng dẫn ra ngoài an toàn. Khoảng 500 đến 600 người bao gồm khách hàng và nhân viên siêu thị được lực lượng chức năng phối hợp với LOTTE Mart hướng dẫn thoát nạn an toàn. Theo LOTTE Mart, đơn vị cam kết thực hiện đầy đủ việc phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn mua sắm.

Đến sáng nay, LOTTE Mart Nam Sài Gòn vẫn mở cửa hoạt động bình thường, bảo đảm an toàn mua sắm cho khách hàng.